Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Alles Geld der Welt

City of Lies

Amadeus

Ein Fisch namens Wanda

Ein neu aufgelegter Rollenspiel-Klassiker der späten 1980er Jahre, eine außergewöhnliche Musik-App und ein legendärer Film von Stanley Kubrick: Das sind nur einige der Sonderangebote, die heute im App Store und im iTunes Store zu finden sind. Wer auf der Suche nach einer günstigen Apple Watch ist, dürfte bei Amazon fündig werden. Der Onlinehändler bietet zudem im Vorfeld des "Black Friday" etliche hauseigene Geräte mit kräftigen Rabatten an, unter anderem den E-Reader Kindle Paperwhite statt 26,99 € (ab macOS 10.9)Leisure Suit Larry, der Möchtegern-Lebemann im Polyester-Dress, war in den 1980er Jahren eine Kultfigur. "Wet Dreams Don't Dry" ist die moderne Version des Point-and-Click-Adventures. Der unermüdlich nach holder – und notfalls auch unholder - Weiblichkeit suchende Hauptdarsteller muss sich im 21. Jahrhundert neuen Herausforderungen stellen. Leicht wird es ihm dabei nicht gemacht, denn Larry muss sich mit zahlreichen neuen Errungenschaften einer veränderten Welt auseinandersetzen, etwa Dating-Apps und Sozialen Netzwerken.statt 19,99 € (ab macOS 10.8)Der RPG-Klassiker setzte bereits bei seinem ersten Erscheinen im Jahr 1988 Maßstäbe und wurde zum Standard der "Dungeons & Dragons"-Spiele. Die Enhanced Edition für den Mac enthält sowohl das Original-Adventure als auch eine Erweiterung mit dem Titel "Legenden der Schwertküste" sowie einige weitere Inhalte. Nachdem der Spieler seine Heimat unter mysteriösen Umständen verlassen musste, sieht er sich einem gefährlichen Konflikt gegenüber. Gemeinsam mit Verbündeten begibt er sich auf die Suche nach der Wahrheit, bei der ihm und seinen Gefährten immer wieder böse Kräfte im Weg stehen.- 4,99 € statt 9,99 €- 0,99 € statt 9,99 €- 209,99 € statt 299,99 €statt 7,99 € (ab iOS 11.0)Mit dieser App lassen sich Beats und Melodien auf vielfältige Weise modifizieren. "BLEASS Slow Machine" ist unter anderem in der Lage, Audiosignale ganz oder teilweise zu verlangsamen und tiefe Bässe zu erzeugen. Darüber können "Tape Stop"-Effekte hinzugefügt werden. Zur Verfügung stehen zudem diverse Filter, ein Speed Sequencer sorgt auf Wunsch für individuelle Tempovariationen.statt 2,99 € (ab iOS 9.0)Das Spiel entführt iPhone- und iPad-Nutzer nach Angaben des Entwicklers in die "faszinierende Welt des Lichts". Lyxo bietet 87 Level, in denen man mithilfe von Lichtstrahlen die Dunkelheit erkunden kann. Dabei gilt es, abwechslungsreichen Hindernissen auszuweichen, Farben zu mischen und die Umgebung zum Leuchten zu bringen. Die Grafik ist äußerst minimalistisch gestaltet und wurde vom Bauhaus-Stil inspiriert.- 1,99 € statt 3,99 €- 0,99 € statt 2,99 €- 1,99 € statt 2,99 €statt 9,99 €Literaturverfilmung von Stanley Kubrick, 1971, 136 MinutenDer für legendäre Filme wie "2001 – Odyssee im Weltraum" und "Full Metal Jacket" bekannte Regisseur machte aus dem dystopischen Roman von Anthony Burgess ein brutales moralisches Werk. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Alexander DeLarge, der Anführer einer raubenden und mordenden Jugendbande. Diesen unterzieht man nach seiner Verhaftung einer grausamen Umerziehung, damit er wieder gesellschaftsfähig wird und im Sinne der Obrigkeit wie ein Uhrwerk funktioniert.statt 9,98 €Filmbiografie von Hermine Huntgeburth, 2020, 135 MinutenDer Streifen zeichnet die Jugendjahre des Panikrockers Udo Lindenberg nach, gespielt von Jan Bülow. Die Zeitspanne reicht dabei von der Kindheit in der westfälischen Kleinstadt Gronau bis zum ersten großen Bühnenauftritt in Hamburg im Jahr 1973. In weiteren Rollen sind unter anderem Detlev Buck, Charly Hübner und Julia Jentsch zu sehen. Lindenbergs langjährigen musikalischen Wegbegleiter, den Bassgitarristen Steffi Stephan, spielt Max von der Groeben.(Thriller, 2017) - 4,99 € statt 9,99 €(Krimi, 2018) - 6,98 € statt 11,98 €(Biografisches Drama, 1984) - 3,99 € statt 9,99 €(Komödie, 1987) - 3,98 € statt 9,98 €statt 279,00 €Apples kabellose In-Ears mit aktiver Geräuschunterdrückung und MagSafe-Ladecase gibt es heute bei Amazon und Media Markt exakt 50 Euro günstiger als in Apples hauseigenem Online-Store. Die Hörstöpsel unterstützen 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking und verfügen über einen adaptiven Equalizer, welcher die Musik automatisch an die Ohren des Trägers anpasst. Der Transparenzmodus sorgt dafür, dass man das Umfeld hört und entsprechend reagieren kann. Apples High-End-Kopfhörer AirPods Max sind derzeit ebenfalls mit Rabatt zu haben, bei Amazon kosten die Over-Ears aktuell 445,04 Euro statt 612,70 Euro.statt 429,00 €Amazon bietet heute die Apple Watch Series 6 in der Größe 40 Millimeter zum günstigen Preis an, und zwar das Modell mit Aluminium-Gehäuse in Blau und passendem Sportarmband. Andere Farben können teurer sein. Das GPS-Modell verfügt über das bekannte Always-On Retina Display, es misst unter anderem den Sauerstoffgehalt im Blut und unterstützt Apples EKG-App. Zahlreiche weitere Anwendungen sind im iOS App Store verfügbar. Außer im Hinblick auf das Display unterscheidet sich die Smartwatch technisch kaum vom Nachfolger Apple Watch Series 7, leistet also ebenso gute Dienste.statt 149,99 €Amazon verkauft zurzeit im Rahmen der "Frühen Black-Friday-Angebote" etliche hauseigene Geräte zu äußerst günstigen Preisen. Unter anderem ist die zehnte Generation des Kindle Paperwhite mit 40 Prozent Rabatt zu haben. Der E-Reader mit WLAN verfügt über eine Speicherkapazität von 32 Gigabyte und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Das Gerät kann zudem Audible-Hörbücher wiedergeben, hierzu lässt es sich per Bluetooth mit entsprechenden Kopfhörern oder Lautsprechern verbinden. Der Kindle Paperwhite unterstützt neben Amazons eigenem E-Book-Format auch PDF, MOBI und PRC sowie reine Textdateien und Word-Dateien. Günstiger als sonst zu haben sind auch der neue Echo Show 10 (222,49 Euro statt 249,99 Euro) und die WLAN-Steckdose Amazon Smart Plug (14,99 Euro statt 24,99 Euro).: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.