Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Halloween steht vor der Tür – und dieser "Feiertag" wirkt sich wie in jedem Jahr auf die Filmangebote im iTunes Store und bei Amazon aus. Die Palette der reduzierten Streifen reicht dabei von Horror-Klassikern der 1930er Jahre bis hin zu modernen Schockern. Dämonen und Zombies spielen auch bei einigen der Apps eine Rolle, welche es derzeit mit Rabatt gibt. Amazon bietet heute unter anderem praktisches Zubehör für iPhone und Apple Watch an, beispielsweise den MagSafe Duo Charger.statt 24,99 € (ab macOS 10.12)Waffen sucht man in diesem Strategiespiel vergeblich. Stattdessen muss der Spieler in "Book of Demons", einer von der "Goldenen Zeit" der frühen PC-Games inspirierten Mac-App, mit magischen Karten gegen die Armeen der Dunkelheit kämpfen. Dabei führt der Weg durch drei unterirdische Reiche mit zahlreichen prozedural generierten Dungeons. Teile des als digitales Aufklapp-Bilderbuch angelegten Spiels sind allerdings nicht ganz ernst gemeint, sondern parodieren den einen oder anderen Klassiker des Genres.statt 2,99 € (ab macOS 11.1)In diesem humorvollen Spiel muss die Titelfigur die Welt gegen einen Angriff von Zombies verteidigen. Das stellt sich als nicht ganz einfach heraus, denn bei Paul Pixel handelt es sich um einen ganz gewöhnlichen Menschen. Das Point-and-Click-Adventure im Pixel-Art-Stil der 1980er Jahre ist von Klassiker wie beispielsweise Maniac Mansion, Zac McKraken oder Monkey Island inspiriert. Das gilt auch für den Soundtrack: Er besteht aus Klängen des legendären Commodore-64-Chips, welche mit modernen Effekten versehen wurden. Das Spiel unterstützt die TouchBar.- 19,99 € statt 24,99 €- 1,99 € statt 3,99 €- 10,99 € statt 19,99 €statt 4,99 € (ab iOS 15)Mit dieser App lässt sich auf iPhone, iPad und Apple Watch die Bahn der International Space Station (ISS) in Echtzeit verfolgen. Präsentiert wird die Position auf einem fotorealistischen 3D-Modell der Erde. Darüber hinaus lassen sich die Überflüge für eine bestimmte Position 30 Tage im voraus berechnen und anzeigen. Neben dem Tracking der ISS unterstützt die Anwendung auch das Verfolgen der chinesischen Raumstation Tiangong und des Weltraumteleskops Hubble. Zudem stellt ISS Real-Time Tracker 3D den Livestream der NASA zur Verfügung.statt 4,99 € (ab iOS 8.0)Diese Spionage-Simulation spielt in einer verrückten Welt: Das Hauptquartier des Geheimdienstes wird von Kartoffelagenten bevölkert. Ihre Aufgabe besteht darin, die Zentrale des Gegners zu infiltrieren und dessen finstere Pläne zu sabotieren. Dabei kommt es immer wieder zu Begegnungen mit legendären Spionen der Popkultur wie etwa Justin Powers, Harry Fart oder Ezio de Frenzy. Der Erfolg der Mission hängt von strategischem Vorgehen ebenso ab wie von präziser Planung.- 1,99 € statt 2,99 €- 4,99 € statt 9,99 €- 1,99 € statt 4,99 €statt 9,98 €Horrorfilm von Tommy Lee Wallace, 1991, 187 MinutenIn diesem Streifen nach dem gleichnamigen Roman von Stephen King versetzt ein diabolischer Clown eine Kleinstadt in Angst und Schrecken. Diesem personifizierten Bösen, gespielt von Hollywoodstart Tim Curry, stellen sich sieben Freunde entgegen. Bei der mehr als dreistündigen Verfilmung des Horrorklassikers handelt es sich ursprünglich um einen Fernseh-Zweiteiler. Die Macher verzichteten dabei auf unnötige blutige Effekte und erzeugten auf psychologische Art und Weite eine bedrohliche Atmosphäre.statt 9,99 €Horrorfilm von Ari Aster, 2018, 127 MinutenFamilie Graham führt ein beschauliches Leben: Annie (Toni Collette) ist eine liebevolle Mutter und lebt zusammen mit ihrem Mann Steve (Gabriel Byrne) und ihren beiden Kindern Peter (Alex Wolff) und Charlie (Milly Shapiro) etwas abgelegen am Waldrand. Als Annies Mutter Ellen stirbt, muss sich die Familie mit mysteriösen und grauenhaften Ereignissen auseinandersetzen. Nach und nach kommen die furchterregenden Geheimnisse ihrer Ahnen ans Licht – und ein Wettlauf gegen das Schicksal beginnt. Der Film erhielt zahlreiche Auszeichnungen.(Horrorfilm, 1931) - 3,99 € statt 9,99 €(Komödie, 1965) - 4,98 € statt 9,98 €(Musicalfilm, 1979) - 4,98 € statt 9,98 €(Kriegsfilm, 2011) - 3,98 € statt 9,98 €statt 612,70 €Die blaue und die weiße Ausführung von Apples kabellosen High-End-Kopfhörern gibt es aktuell bei Amazon so günstig wie bei keinem anderen großen Onlinehändler. Die Over-Ears verfügen dank Computational Audio über ein spezielles akustisches Design und unterstützten 3D-Sound mit dynamischem Head-Tracking. Aktive Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus sind ebenfalls an Bord. Die maximale Akkulaufzeit beträgt Apple zufolge 20 Stunden, das Smart Case ist im Lieferumfang enthalten.statt 149,00 €Apples drahtloses Ladegerät ist heute ebenfalls zum kräftig rabattierten Preis zu haben. Der MagSafe Duo Charger versorgt gleichzeitig ein iPhone sowie eine Apple Watch mit Energie. Wenn das Smartphone aus Cupertino schnelles Laden unterstützt, gibt das magnetische Ladegerät bis zu 14 Watt ab. Der Ladepuck für die Smartwatch kann aufgestellt werden. Wird das Gerät nicht gebraucht, lässt es sich zusammenklappen. Ein Kabel von USB-C auf Lightning ist im Lieferumfang enthalten. Das passende Netzteil muss man allerdings separat erwerben, beispielsweise Apples 30-Watt-USB-C-Adapter, den Amazon aktuell für 36,33 Euro anbietet..statt 49,00 €35 Prozent günstiger als sonst ist derzeit diese Powerbank mit einer Kapazität von 20.000 mAh zu haben. Das Gerät kann den Herstellerangaben zufolge ein iPhone 12 mehr als viermal aufladen, beim iPad mini 5 reicht der Energievorrat für gut zwei Ladevorgänge. Die Anker Powercore Essential 20000 verfügt über zwei USB-A-Ausgänge mit PowerIQ-Technik sowie je einen USB-C- und Micro-USB-Eingang. Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern müssen separat erworben werden, etwa das Anker PowerLine+ mit USB-C-Stecker.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.