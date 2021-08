Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Wer aus beliebigen Grafikdateien ansprechende Icons für Mac, iPhone, iPad oder oder Apple Watch erzeugen will, wird in unserer heutigen Übersicht der rabattierten Apps und Spiele fündig. Im Angebot sind darüber hinaus ein Role-Player-Game mit Hunderten von Monstern und ein mit zwei Oscars ausgezeichneter Brutalo-Western. Außerdem gibt es bei Amazon derzeit sowohl Apples AirPods als auch eine Bluetooth-Maus für Gamer zu günstigen Preisen.statt 1,99 € (ab macOS 10.11)Diese App erzeugt aus beliebigen Grafikdateien Icons für Anwendungen und Dateiformate sowie andere Zwecke. Die mit App Icon Generator gestalteten Symbolbildchen können nicht nur in macOS eingesetzt werden, sondern lassen sich auch für iOS, iPadOS, watchOS und sowie andere Systeme nutzen. Unterstützt werden sämtliche Icon-Größen und Bildschirm-Auflösungen aller aktuellen Apple-Geräte.statt 39,99 € (ab macOS 10.14)Anlässlich des Erscheinens von Version 4.2 gibt es Logoist derzeit mit 50 Prozent Rabatt. Die neue Ausgabe der vielfach ausgezeichneten Vektor- und Grafikdesign-App wurde um zahlreiche Funktionen wie etwa frei konfigurierbare Linseneffekte und schnelle Farbanpassungen erweitert. Zudem ist es nun möglich, pro Objekt und Gruppe verschiedene Blend-/Farb-Misch-Modi zu verwenden, unter anderem Aufhellen, Hartes und Weiches Licht sowie Multiplizieren. Logoist 4 eignet sich gleichermaßen für Einsteiger wie professionelle Designer. Die Performance wurde im Vergleich zur Vorversion durch weitere Optimierungen ernneut verbessert und steigt besonders auf Macs mit M1-Prozessor deutlich - bei gleichzeitig gesunkenem Speicherverbrauch. Logoist 4 ist ein Produkt von Synium Software, unter anderem Betreiber von MacTechNews.- 4,99 € statt 9,99 €- 0,99 € statt 1,99 €- 5,99 € statt 13,99 €statt 9,99 € (ab iOS 11.0)Dieses 2D-RPG spielt in einer riesigen Welt voller Dörfer, Festungen und Gruften. In "9th Dawn II: Shadow of Erthil" muss der Spieler sich den Weg durch zahlreise Verliese bahnen und es mit mehr als 270 Monstern aufnehmen. Dabei gilt es, möglichst viele wertvolle Beutestücke zu erringen und Schätze anzuhäufen. Hilfreich hierfür sind unter anderem konfigurierbare Waffen und Rüstungen sowie die Unterstützung durch Alliierte. Das Spiel bietet darüber hinaus einen opulenten Orchester-Soundtrack.statt 19,99 € (ab iOS 11.0)Die leistungsfähige Komplettlösung rund um die Musikproduktion auf iPhone und iPad verfügt unter anderem über einen 32-stimmigen Synthesizer. Zum Komponieren, Arrangieren und Bearbeiten der Stücke bietet "NanoStudio 2" mehrere Editoren. Im Lieferumfang der App sind unter anderem 50 Drumkits sowie 300 Patches enthalten, weitere sind per In-App-Kauf verfügbar. Die Anwendung unterstützt einen flexiblen Datenaustausch etwa per iTunes File Sharing, Dropbox, E-Mail oder WebDAV.- 0,99 € statt 1,99 €- 0,99 € statt 1,99 €- 0,99 € statt 1,99 €statt 9,98 €Familienfilm von Will Gluck, 2018, 94 MinutenDer Streifen basiert auf dem 1902 erschienenen Kinderbuch "Die Geschichte von Peter Hase" der britischen Autorin Beatrix Potter. Der Titelheld führt darin einen Kleinkrieg mit einem gewissen Mr. McGregor, gespielt von Sam Neil. Dabei geht es um die Herrschaft über dessen Gemüsegarten sowie die Zuneigung der warmherzigen Nachbarin. Das animierte Langohr wird in der deutschen Fassung des Films von Christoph Maria Herbst gesprochen.statt 9,99 €Western von Quentin Tarantino, 2013, 165 MinutenDer Brutalo-Western des Kultregisseurs wurde mit zwei Oscars ausgezeichnet. Auf der Suche nach seiner von ihm in einer Auktion getrennten Frau trifft der Sklave Django (Jamie Foxx) den Kopfgeldjäger Dr. Schultz (Christoph Waltz). Dieser befreit Django, damit er ihm bei der Suche nach Verbrechern behilflich ist. Zum Dank will Dr. Schultz dem Sklaven helfen, seine Frau ausfindig zu machen. Der Streifen ist mit weiteren Stars wie Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson und Don Johnson äußerst prominent besetzt.(Science-Fiction, 2010) - 5,98 € statt 9,98 €(Politthriller, 2010) - 3,99 € statt 9,99 €(Komödie, 1999) - 3,98 € statt 9,98 €(Komödie, 2010) - 3,98 € statt 9,98 €statt 649,00 €Das iPad Air mit 64 Gigabyte Speicher gibt es heute sowohl bei Amazon als auch bei Saturn und Media Markt so günstig wie bei keinem anderen großen Onlinehändler. Apples Tablet verfügt über ein 10,9 Zoll großes Liquid Retina Display mit True Tone und P3-Farbraum. Der Prozessor A14 Bionic mit Neural Engine sorgt für eine hohe Geschwindigkeit bei Apps und Spielen. Das iPad Air ist kompatibel zum Apple Pencil der zweiten Generation.statt 179,00 €Apples kabellose Hörstöpsel sind heute bei Amazon sehr günstig zu haben. Die In-Ears kommen im Standard-Ladecase, welches per Lightning-Kabel aufgeladen wird. Mit einer Akkufüllung kann man bis zu fünf Stunden Musik hören, mit der zusätzlichen Energie des Ladecase sind es maximal 24 Stunden. Dank Apples H1-Chip verbinden sie sich schnell und zuverlässig mit anderen Geräten aus Cupertino. Der Sprachassistent Siri wird selbstverständlich unterstützt.statt 79,90 €Die portable Bluetooth-Maus eignet sich sowohl für Gamer als auch zum Arbeiten. Die Energieversorgung erfolgt mit Batterien, die Laufzeit der Orochi V2 beträgt bis zu 950 Stunden. Zusätzlich lässt sich das Eingabegerät per Razer HyperSpeed Wireless mit einem Rechner verbinden, wodurch die Übertragung der Bewegungen nahezu latenzfrei erfolgt. Die kompakte Maus wiegt lediglich 60 Gramm und kann dank des symmetrischen Designs von Rechts- wie Linkshändern gleichermaßen genutzt werden. Die Gaming-Tastatur BlackWidow V3 Mini HyperSpeed ist heute bei Amazon ebenfalls zum reduzierten Preis zu haben.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.