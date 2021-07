In eigener Sache: MacTechNews "werbefrei" buchen – per mTechNews-App

Werbung ausblenden, trotzdem MTN unterstützen

Wir haben vor wenigen Tagen ein Update für die mTechNews-App veröffentlicht, mit der sich die aktuellen MTN-Meldungen auf iPhone und iPad lesen lassen. Die App soll weiterhin nicht als Ersatz der normalen Webseite dienen, sondern vor allem schnellen Zugriff auf Artikel bieten. Auch das Forum sowie die Galerie lassen sich damit durchstöbern. Den vollen Funktionsumfang von MTN finden Sie hingegen weiterhin auf unserer Webseite www.mactechnews.de, welche auf kleineren Devices automatisch die entsprechend angepasste Mobilansicht bietet. Weil dies häufiger gefragt wird und der Ehrlichkeit halber: Eine funktionelle Ausweitung der App ist derzeit daher nicht geplant.Der eigentliche Grund für das jüngste Update betrifft die Option "Werbefrei". Während es bislang separate Buchungen für die App und für die Webseite gab, erfolgt nun die komplette Abwicklung per mtechnews-App und somit das normale Bezahlsystem des App Stores. Dies wurde erforderlich, da der bisherige Zahlungsdienstleister "LaterPay" leider nicht mehr zur Verfügung steht (siehe unter anderem diesen Foren-Thread ).Nichts geändert hat sich an der Tatsache, dass die Werbefrei-Schaltung der App 2,99 Euro pro Jahr kostet (kein Abo, es verlängert sich nicht automatisch). Ebenfalls gleich geblieben ist der Preis von 14,99 Euro für ein Jahr werbefreie Nutzung der Webseite. Neu hingegen: Wer MacTechNews.de mit besagten 14,99 Euro unterstützt, erhält gleichzeitig automatisch auch die mTechNews-App ein Jahr lang ohne Werbung.Erforderlich ist hierzu ein MacTechNews-Account. Die Käufe werden nun dem Account zugeordnet, sodass Sie nach dem Login bzw. zum Freischalten weiterer Geräte nicht wie bisher einen Freischalt-Code eingeben müssen (was Apple ohnehin inzwischen untersagt hat). Aus technischen Gründen leider nicht möglich ist ein vergünstigtes Upgrade von "App werbefrei" auf "App und Webseite werbefrei".Wir haben nicht geplant, Funktionen oder Inhalte der Webseite nur zahlenden Nutzern zur Verfügung zu stellen. Es handelt sich bei der Werbefrei-Buchung explizit um ein freiwilliges Angebot für alle, die zwar keine Werbebanner sehen wollen, sich dennoch für unsere unermüdliche Arbeit erkenntlich zeigen möchten. Als kleine Randbemerkung: Anfang des Monats konnten wir unseren 19. Geburtstag feiern, seit 2002 begleitet MTN nun nämlich schon das Apple-Geschehen. Unglaublich viel ist seitdem passiert – doch wir sind geblieben und werden Sie auch weiterhin mit allen aktuellen Meldungen versorgen!