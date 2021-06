Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

CodeRunner 4

Entity Pro

Nelly Cootalot: The Fowl Fleet

Desktop Lens

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Air Share: Wifi File Transfer

All Fonts: Install Any Fonts

This is the Police

SkySafari 6 Pro

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Once Upon A Time In Hollywood - 3,99 €

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug

Footloose

Chinatown

The Running Man

Gadgets und Geräte

Apple Watch Series 5 Nike - 379,00 €

Hinweis

Flussdiagramme und Organigramme erstellen, in einem virtuellen Café bei digitalem Kaffee und Kuchen locker plaudern oder Mark Zuckerberg bei der Gründung seines Unternehmens zusehen: Die Bandbreite der Apps, Spiele und Filme, welche heute stark rabattiert zu haben sind, ist ziemlich groß. Amazon bietet darüber hinaus im Vorfeld der Prime Days etliche Geräte zu reduzierten Preisen an, etwa einen leistungsfähigen Mesh-Router.statt 14,99 € (ab macOS 10.15)Mit der App lassen sich auf dem Mac schnell professionelle Flussdiagramme, Organigramme oder Mindmaps erstellen. Diagrams Notepad 2 bietet unter anderem vektorbasierte Formen und Verbinder sowie zahlreiche Farbstile und Themen. Die fertigen Ergebnisse können als PDF-, JPG- oder PNG-Dateien exportiert werden. Zudem synchronisiert die App die Diagramme auf Wunsch via iCloud mit ihren Pendants auf iPhone und iPad.statt 14,99 € (ab macOS 10.11)Den Hintergrund dieses Detektiv-Adventures bildet eine Steampunk-Szenerie in fiktiver viktorianischer Vergangenheit. Der Spieler muss in die Rolle des Ermittlers Miles Fordham schlüpfen, der in einem Sumpf aus Armut, Klassenkampf unf Verbrechen die Fälle von fünf verschiedenen Klienten aufklären muss. Gleichzeitig begibt es sich auf die Suche nach den Mördern seines Partners, der ihn regelmäßig mit Hinweisen aus dem Jenseits versorgt.- 16,99 € statt 21,99 €- 3,49 € statt 5,49 €- 9,99 € statt 19,99 €- 1,09 € statt 2,29 €statt 4,99 € (ab iOS 11.0)Die App basiert auf dem gleichnamigen Brettspielklassiker, der 1989 zum "Spiel des Jahres" gekürt wurde. In "Café International" sitzen viele Gäste zusammen und plaudern bei Kaffee und Kuchen. Der Spieler hat die Aufgabe, sie möglichst geschickt auf die Tische zu verteilen und dadurch viele Punkte zu sammeln. Dabei gilt es, strategisch vorzugehen. Die App beinhaltet einen Mehrspielermodus mit bis zu vier Teilnehmern.statt 8,99 € (ab iOS 13.0)Die Vorjahresausgabe des realistischen Flugsimulators ist aktuell zum reduzierten Preis zu haben. Aerofly FS 2020 bietet 23 Flugzeugtypen mit animierten 3D-Cockpits. Geflogen wird in Kalifornien, Nevada, Utah und Colorado über einem Gebiet mit einer Fläche von mehr als 700.000 Quadratkilometern und über mit über 200 Flughäfen. Die App enthält zudem eine interaktive Flugschule, mit der Anfänger die Grundlagen des Fliegens erlernen können.- 1,09 € statt 2,29 €- 1,09 € statt 2,29 €- 3,99 € statt 7,99 €- 21,99 € statt 64,99 €statt 9,99 €Filmbiografie von David Fincher, 2010, 120 MinutenDer Streifen erzählt die Geschichte der Facebook-Gründung. Jesse Eisenberg verkörpert darin Mark Zuckerberg als unsympathisches Genie, welches die Art und Weise der menschlichen Interaktion durch das heute weltumspannende Soziale Netzwerk wesentlich verändert. Der Film wirft zudem einen Blick auf den erbitterten Streit, der nach dem Erfolg von Facebook zwischen den Urhebern entbrannte und deren Freundschaft zerstörte.statt 9,99 €Krimi von Quentin Tarantino, 2019, 161 MinutenEnde der 1960er Jahre in Los Angeles: In einer Zeit gewaltiger Umbrüche muss sich der Fernsehstar Rick Dalton, gespielt von Leonardo DiCaprio, in einer Branche zurechtfinden, die er angesichts gewaltiger Veränderungen kaum noch wiedererkennt. In weiteren Rollen sind unter anderem Brad Pitt, Al Pacino und Kurt Russell zu sehen. Der Der bislang letzte Film des Kultregisseurs wurde unter anderem mit zwei Oscars und drei Golden Globes ausgezeichnet.(Komödie, 1980) - 5,98 € statt 9,98 €(Tanzfilm, 1984) - 3,98 € statt 9,98 €(Krimi, 1974) - 3,99 € statt 9,99 €(Science-Fiction, 1987) - 3,98 € statt 9,98 €statt 564,40 €Die Nike-Edition der vergangenen Apple-Watch-Generation gibt es heute bei Saturn zum reduzierten Preis. Sie ist mit WLAN und Mobilfunk ausgestattet, die Technik steckt in einem 44-Millimeter-Gehäuse aus Aluminium. Die Auflösung des Always-On-Retina-Displays beträgt 368 mal 448 Pixel. Der Handgelenkscomputer verfügt über 32 Gigabyte RAM und bietet somit genug Platz für Apps und Musik. Apple versorgt das Gerät noch einige Jahre mit Updates, es gehört also nicht so bald zum alten Eisen.statt 169,00 €Im Vorfeld der Prime Days, die am 21. und 22. Juni anstehen, gibt es bei Amazon bereits einige Angebote, auf die man auch im Rahmen des kostenlosen Prime-Probemonats zugreifen kann. Dazu gehört unter anderem dieser Mesh-Router. Das Tri-Band-Gerät deckt per WLAN bis zu 160 Quadratmeter ab und verfügt zudem über zwei Gigabit-Ethernet-Ports. Apple HomeKit und damit Siri wird ebenso unterstützt wie Amazons Sprachassistent namens Alexa. Der für kleinere Haushalte geeignete Dualband-Router eero ist zurzeit auch im Preis reduziert, er kostet 64 Euro . Ebenfalls mit kräftigen Rabatten bietet Amazon heute ein fünfteilges Alarmanlagen-Set der hauseigenen Marke Ring für 149 Euro an.statt 19,99 €Den stylischen iPad-Ständer gibt es aktuell bei Amazon mit 25 Prozent Nachlass. Das praktische Zubehör für Tablets aus Cupertino und Geräte anderer Hersteller besteht aus einer Aluminiumlegierung und ist für alle gängigen Größen geeignet. Das iPad Pro 12,9" lässt sich aus Stabilitätsgründen auf dem Ständer allerdings nur im Querformat nutzen. Die Neigung kann stufenlos verstellt werden, um in jeder Situation den idealen Blickwinkel für das Display zu erhalten.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.