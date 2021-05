Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Ein weltberühmter kleiner Prinz, eine starke Frau mit übernatürlichen Kräften und Leihfilme für 99 Cent: Das sind die heutigen Angebote für Cineasten. Außerdem finden sich in der Schnäppchenliste unter anderem ein dynamisches Rhythmus-Spiel für iPhone und iPad, magische Billardaction für den Mac und eine kompakte portable Festplatte mit jeder Menge Speicherplatz.statt 3,49 € (ab macOS 10.9)Das entspannende Arcade-Game kommt im Match3-Stil daher. Bato stellt dem Spieler die Aufgabe, sämtliche Steine vom Brett zu entfernen. Dabei gilt es, deren Bahnen wie beim Billard zu berechnen und Elemente gleicher Farbe aufeinandertreffen zu lassen. Gefragt sind also strategisches Vorgehen und überlegtes Handeln. Die iPad-Version der App ist heute ebenfalls im Preis reduziert.statt 32,99 € (ab macOS 11.0)Bei dieser App handelt es sich um die originalgetreue Nachbildung eines bekannten Moog-Synthesizers. Dabei wurde penibel darauf geachtet, alle Facetten des Geräts zu berücksichtigen. Model 15 kommt mit mehr als 160 Presets und bietet zahlreiche Software-Controller. Tutorials sind ebenfalls enthalten, sodass die App auch für musikalische Anfänger geeignet ist. Zusätzliche Effekte und Funktionen sind per In-App-Kauf verfügbar. Die Versionen für iPhone und iPad sind heute ebenfalls kostenlos zu haben.- 1,09 € statt 2,29 €- 2,29 € statt 4,49 €- 0,00 € statt 2,29 €statt 5,49 € (ab iOS 11.0)In dieser "Taschenausgabe" des Rhythmus-Spiels, welches unter anderem von PlayStation und Xbox bekannt ist, wird der Spieler zum "Weltraumkäfer". In neun Levels muss er, begleitet von einem hämmernden Soundtrack, der Leere trotzen, einem riesigen wahnsinnigen Kopf entgegentreten und schließlich die Rhythmushölle erobern. Thumper bietet eine durchgängige Ein-Finger-Bedienung, unterstützt Hoch- sowie Querformat und verfügt zudem über einen beschleunigten und damit schwierigeren Plus-Modus.statt 4,49 € (ab iOS 7.0)Dieser Spieleklassiker wurde erstmals vor mehr als zwanzig Jahren für Windows-PCs veröffentlicht. In dem Point-and-Shoot-Adventure erwacht ein Mann nach einem Autounfall ohne Gedächtnis in einem unheimlichen und morbiden Krankenhaus. Im Verlauf von Sanitarium muss der Hauptdarsteller viele Rätsel lösen und dadurch ergründen, wie er ins Hospital gelangte. Um wieder nach draußen zu kommen, setzt er natürlich viele weitere Hebel in Bewegung.- 1,09 € statt 3,49 €- 2,29 € statt 4,49 €- 3,49 € statt 4,49 €- 0,00 € statt 16,99 €Im Rahmen der Prime-Deals offeriert Amazon an diesem Wochenende wieder zahlreiche Filme zum Ausleihen für 99 Cent. Im Angebot sind unter anderem Streifen wie Ready Player One ES Kapitel 2 und Ocean's 8 . Um die Filme zu diesem Preis leihen zu können, ist zwar eine Prime-Mitgliedschaft erforderlich, die Aktion kann aber bereits im Rahmen des kostenlosen Probemonats genutzt werden. Zahlreiche Filme sind auch zum reduzierten Kaufpreis von 3,98 Euro erhältlich.statt 9,99 €Actionfilm von Patty Jenkins, 2017, 141 MinutenDas Superweib mit den übernatürlichen Kräften wird in dieser Comicverfilmung von der israelischen Schauspielerin Gal Gadot verkörpert. Wonder Woman, die im zivilen Leben unter den Namen Diana Prince als Kuratorin im Louvre arbeitet, kämpft in dem Streifen mit den Menschen Seite an Seite, um sämtliche Kriege auf der Erde ein für alle Mal zu beenden. Der Film spielte an den Kinokassen weltweit mehr als 800 Millionen US-Dollar ein und war für zahlreiche Auszeichnungen nominiert.statt 9,99 €Animationsfilm von Mark Osborne, 2015, 106 MinutenDer Film erzählt die Geschichte des bekannten Buches von Antoine de Saint-Exupéry in abgewandelter Form, soll aber durchaus auch eine Verbeugung vor dem berühmtesten Werk des französischen Schriftstellers sein. In dem Streifen freundet sich ein exzentrischer alter Pilot mit einem kleinen Mädchen an, das mit seiner Mutter ins Nachbarhaus einzieht. Die Hauptrollen in der deutschen Fassung sprechen Joachim Tennstedt, Til Schweiger und Matthias Schweighöfer.(Science-Fiction, 1973) - 3,98 € statt 9,98 €(Science-Fiction, 1976) - 4,98 € statt 9,98 €(Komödie, 2012) - 4,98 € statt 9,98 €(Komödie, 2015) - 4,98 € statt 9,98 €statt 1.149,00 €Den 65-Zoll-Fernseher gibt es heute im Rahmen der 24-Stunden-Deals von Saturn zum absoluten Tiefpreis. Das smarte 4K-Gerät unterstützt unter anderem AirPlay 2 und HomeKit sowie Dolby Vision IQ und Dolby Atmos. Active HDR ist ebenso an Bord wie der Filmmaker Mode von LG. Das Gerät verfügt über drei HDMI-Ports, zwei USB-Schnittstellen, Ethernet, Bluetooth und WLAN. Die Varianten mit 55 Zoll und 43 Zoll sind heute ebenfalls im Preis reduziert.statt 149,99 €Saturn und Amazon bieten die externe 2,5-Zoll-Festplatte mit einer Speicherkapazität von 5 Terabyte heute annähernd zum gleichen Preis an. Das Gerät findet per USB 3 Anschluss an Mac oder PC, eignet sich aber auch als Medium für Aufzeichnungen mit smarten Fernsehern. Die mobile HDD speichert und liest Daten mit bis zu 130 Megabyte pro Sekunde und benötigt keine separate Stromversorgung.statt 25,99 €Das kompakte Ladegerät mit USB-C-Port liefert maximal 20 Watt und ist wegen seiner geringen Größe besonders auf Reisen gut zu gebrauchen. Das Anker Nano bietet unter anderem PowerIQ 3.0 und lädt den Akku eines iPhone 11 laut Hersteller in 30 Minuten bis auf 53 Prozent. Ein Ladekabel ist nicht im Lieferumfang enthalten, sondern muss bei Bedarf separat erworben werden. In diesem Fall bietet sich etwa das Anker Powerline III Flow an.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.