Qualcomm präsentiert neues 5G-Modem: Künstliche Intelligenz für höhere Geschwindigkeit und größere Effizienz

Erstes 5G-Modem mit KI-Prozessor



Quelle: Qualcomm Quelle: Qualcomm

Snapdragon X70 ist 60 Prozent effizienter

Erste Geräte dürften Ende 2022 erscheinen

Apple entwickelt bekanntlich seit einiger Zeit ein hauseigenes 5G-Modem, welches jüngsten Berichten zufolge wahrscheinlich ab 2023 in iPhones und iPads zum Einsatz kommt. Möglicherweise nutzt das kalifornische Unternehmen aber auch in Zukunft zumindest bei einem Teil des hauseigenen Geräte entsprechende Chips von Qualcomm. Der US-amerikanische Hersteller präsentierte jetzt mit dem Snapdragon X70 die nächste Generation seiner Baseband-Module und wartet dabei nach eigenen Angaben mit erheblichen Verbesserungen auf.Qualcomm zufolge handelt es sich beim Snapdragon X70 um den ersten 5G-Baseband-Chip, in welchen ein KI-Prozessor integriert ist. Dieser ermöglicht laut der Pressemitteilung des US-amerikanischen Unternehmens eine deutliche Erhöhung der durchschnittlichen Download- und Upload-Geschwindigkeiten sowohl im mmWave-Band als auch in den Frequenzbereichen unterhalb von sechs Gigahertz. Die maximale Übertragungsrate bleibt allerdings im Vergleich zum Vorgänger Snapdragon X65 unverändert bei 10 Gigabit pro Sekunde. Qualcomm will allerdings die Latenz deutlich verringert und zudem die Signalqualität erheblich verbessert haben.Trotz einer signifikanten Leistungssteigerung ist der Snapdragon X70 laut Qualcomm etwa 60 Prozent effizienter als aktuelle 5G-Modems. Erreicht wird das durch eine Powersave Gen 3 genannte Technik in Verbindung mit der Fertigung in 4-Nanometer-Technlogie. Zum geringeren Energieverbrauch trägt zudem eine KI-gestützte Abstimmung der Mobilfunkantenne bei. Der kommende 5G-Baseband-Chip unterstützt Multi-SIM-Geräte, in entsprechend ausgestatteten Smartphones lassen sich zwei SIM-Karten gleichzeitig ohne Einschränkungen nutzen (Dual-SIM Dual-Active).Qualcomm rechnet damit, Smartphone-Herstellern im zweiten Halbjahr 2022 Testexemplare des Snapdragon X70 zur Verfügung stellen zu können. Geräte, in denen das neue 5G-Modem verbaut ist, dürften gegen Ende des Jahres erscheinen. Ob Apple den neuen Baseband-Chip in künftigen iPhones einsetzt, bleibt abzuwarten. Branchenexperten gehen bislang davon aus, dass das in diesem Jahr anstehende iPhone 14 das letzte neue Smartphone aus Cupertino mit einem Qualcomm-Modem sein wird (siehe ). Ab 2023 setzt der kalifornische Konzern demnach auf ein hauseigenes Modul. Die beiden Unternehmen haben allerdings eine Vereinbarung über die Abnahme von Mobilfunk-Modems getroffen, welche noch bis 2024 läuft. Möglicherweise verbaut Apple daher den Snapdragon X70 im iPhone 15, wenn auch vielleicht nicht in allen Modellen.