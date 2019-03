Privacy Matters: Apple hebt in lustigem Werbespot den Datenschutz hervor

Facebook, Google und weitere IT-Größen schlingern derzeit von einem Datenschutzskandal in den nächsten. Genau durch diese Skandale werden immer mehr Kunden darauf aufmerksam, wie wichtig die Thematik für alle Anwender ist. Apple wirbt schon seit einigen Jahren aktiv damit, dass der Konzern den Datenschutz seiner Kunden sehr ernst nimmt und nicht auf die Kundendaten angewiesen ist um Geld zu verdienen.In einem neuen, humoristischen Werbespot unterstreicht Apple noch einmal seine hohen Datenschutzstandards. Gezeigt werden Leute, die sich in Alltagssituationen lauschenden oder spionierenden Mitmenschen entziehen wollen – Apple will demonstrieren, wie wichtig es den meisten Menschen ist, dass Privates privat bleibt.Der Werbespot erscheint sechs Wochen nach Apples bisher schwerstem Datenschutzskandal: Ein Fehler in FaceTime erlaubte es, dass beim Angerufenen bereits das Mikrofon aktiviert und Ton an den Anrufer übertragen wurde, bevor das Telefonat überhaupt angenommen wurde. Zwar handelte es sich hierbei um einen offensichtlichen Fehler und Apple selbst hatte keinen Zugriff auf die Audio-Daten – trotzdem dürfte das Image durch diesen eklatanten Fehler Schaden genommen haben.