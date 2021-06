Prime Day 2021: Amazon gibt Termin bekannt - einige Sonderangebote bereits verfügbar

Angebote mit kostenloser Probemitgliedschaft nutzbar

Pünktlich zum Sommeranfang und damit ein paar Wochen eher als sonst veranstaltet Amazon in diesem Jahr den Prime Day. Traditionell ruft der Onlinehändler die zweitägige Rabattaktion Mitte Juli aus, in diesem Jahr findet sie am 21. und 22. Juni statt. Das Unternehmen verspricht wie üblich "Millionen von tollen Angeboten", bereits im Vorfeld gibt es einige Sonderaktionen mit ordentlichen Rabatten.Wer die am Prime Day im Preis reduzierten Artikel erwerben möchte, benötigt wie stets eine Prime-Mitgliedschaft. Diese kostet 7,99 Euro pro Monat, die Jahresgebühr beläuft sich auf 69,00 Euro. Die Angebote am 21. und 22. Juni lassen sich allerdings bereits im Rahmen des einmonatigen Gratiszeitraums wahrnehmen. Neben dem kostenlosen Premium-Versand sind in Amazon Prime etliche Services enthalten, beispielsweise der Musikstreamingdienst Amazon Music Prime sowie Prime Gaming , Prime Video und Prime Reading Die Rabatte am Prime Day erstrecken sich traditionell auf das gesamte Angebotsspektrum des Onlinehändlers. Prominent stellt Amazon dabei stets die hauseigenen Geräte heraus, beispielsweise die smarten Lautsprecher und Displays namens Echo sowie die Fire-TV-Sticks und -boxen . Auch Kindle-E-Reader dürften am 21. und 22. Juni zu Tiefpreisen zu haben sein. Darüber hinaus beteiligen sich zahlreiche Marketplace-Händler an der seit 2015 veranstalteten sommerlichen Rabattaktion. Kleinere Anbieter unterstützt Amazon dabei in diesem Jahr nach eigenen Angaben mit mehr als 100 Millionen US-Dollar. Etablierte Marken sind am Prime Day erfahrungsgemäß ebenfalls mit von der Partie. Ausgenommen von der Rabattaktion sind Bücher, da für diese die gesetzliche Preisbindung gilt.Die Sonderaktion hat für Amazon eine große Bedeutung, der Umsatz beläuft sich weltweit regelmäßig auf etliche Milliarden US-Dollar. Allerdings gab das Unternehmen im vergangenen Jahr, als der Prime Day auf Oktober verschoben wurde, keine genauen Zahlen bekannt. Angeblich erzielten jedoch allein die beteiligten Marketplace-Händler während der zwei Tage Erlöse in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar. Im Vorfeld der diesjährigen Aktion bietet Amazon unter anderem 20 Prozent Rabatt auf Handmade-Produkte , ein sechsmonatiges Audible-Abo ist um 70 Prozent im Preis reduziert und kostet lediglich 2,95 Euro pro Monat.