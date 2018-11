Premiere: Der Apple Shop bei Amazon hat eröffnet

Viele Drittanbieter – noch

Preise wie im Apple Store

Über die Jahre hinweg hat sich Amazon den Ruf erarbeitet, dass man dort nahezu alles kaufen kann. Gab es einst nur Bücher, so wuchs das Sortiment stetig – ob Kleidung, Nahrungsmittel oder Elektronik, nahezu jede Suchanfrage wird positiv beantwortet. Eine offensichtliche Lücke klaffte aber, denn Apple-Produkte waren nicht von offizieller Hand erhältlich. Weder wickelte Amazon den Vertrieb direkt über das eigene Lager ab, noch nutzte Apple die Vertriebskanäle. Wenn überhaupt hatten Drittanbieter bestimmte Produkte über Amazon-Shops gelistet. Wie vor wenigen Tagen angekündigt, ändert sich dies nun aber. Ab sofort steht der neue " Apple Shop " bei Amazon zur Verfügung, der beinahe das gesamte Apple-Sortiment beinhaltet. Den HomePod und die Apple Watch sucht man dort indes vergebens und muss auf Drittanbieter setzen.Gleichzeitig listet Amazon auch noch die Angebote unzähliger Drittanbieter – wohlgemerkt: noch. Produktfälschungen sind über den Amazon-Marketplatz ein großes Thema und betrügerische Anbieter leider an der Tagesordnung. Für den Apple-Kosmos soll diesen Vorkommnissen ein wirkungsvoller Riegel vorgeschoben werden. Zwar können auch andere Händler Apple-Produkte via Amazon vertreiben, allerdings müssen diese von Apple autorisiert sein. Dies trifft nicht auf Anbieter zu, die beispielsweise Gebrauchtware bzw. reparierte Geräte vertreiben – ein größerer Geschäftszweig was zumindest einigen Amazon-Shops zunächst einmal die Grundlage entzieht.Hoffnungen auf deutlich günstigere Apple-Hardware sollte man sich hingegen nicht machen. Die Preise orientieren sich ziemlich exakt daran, was auch im regulären Apple Online Store fällig würde. Ohnehin ist die Händlermarge nicht so üppig, als dass ein Anbieter in Rabattschlachten einsteigen könnte – und bekanntlich sieht Apple derlei Verhalten nicht gern. Einen Konfigurator wie im Apple Online Store gibt es im Apple Shop bei Amazon nicht. Die Ausstattungsvarianten sind entweder als unterschiedliche Produkte gelistet oder verfügen auf den Produktseiten über einen Umschalter ( Beispiel: MacBook Pro 13" ). Noch unbekannt ist, ob neue Apple-Produkte direkt auch auf Amazon auftauchen oder diese zunächst nur über den Apple Online Store erhältlich sind.