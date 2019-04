Preisreduzierte Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Bitte beachten

iOS App Store

AirDisk Pro – gratis

GoVJ - VJ Video mixer – 5,49

Mac App Store

JS King - Java lernen und entwickeln – 3,49

SimCity Complete Edition – 5,49

iTunes Movie Store

Alles steht Kopf – 7,99

Die Wilde Zeit – 3,99

Joe - Die Rache ist sein – 3,99

Ob Raubtiere, Nadelbäume oder Singvögel – für jede dieser Kategorien steht momentan eine Erkennungs-App für 0,49 Euro im iOS App Store. Dazu kommen Programme zur Dateien- und Fotoverwaltung sowie der Bewertung von Podcasts. Eine App für VJs rundet das Angebot ab.Heiter geht es bei dem Pixar-Meisterwerk zu, das um ein Drittel günstiger geworden ist. Auch die schwarze Komödie und die Story aus den wilden 70ern in Paris haben viele lustige Momente. Andere Gefühle wecken die Liebesgeschichte aus dem New York der 50er, das US-Unterschichten-Drama und der skandinavische Thriller.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 2,29 Euro (ab iOS 9)Der Dateimanager bietet neben allerlei Dokumentenbetrachtern die Möglichkeit, Dateien über Bluetooth und WLAN mit lokalen Geräten auszutauschen.statt 3,49 Euro (ab iOS 8)Christoph Duyster aus Waibstadt hat Merkmale von 170 Nadelbäumen gesammelt und wer die Bilder im vorhinein alle herunterlädt, kann die App auch offline nutzen.Auch im Angebot von Duyster sind:statt 3,49 Euro (ab iOS 10)statt 3,49 Euro (ab iOS 10)statt 6,99 Euro (iOS 10)Verschiedene Videos lassen sich mit GoVJ über AirDrop, Dateien-App oder Foto-Sammlung einladen, mischen, loopen und mit Effekten versehen.statt 4,49 Euro (ab iOS 10)Ob Text, Bild oder QR-Code: Mit der App kann man Wasserzeichen in unterschiedlichster Weise in Bilder einfügen.statt 4,49 Euro (ab iOS 11.3)Direkt aus der Podcast-App lässt sich das Bewertungssystem Fyyd errreichen, Kurationen abonnieren, durchsuchen und selbst verfassen.statt 3,49 Euro (ab iOS 8)Utilful bietet sich an, um Bilder auszusortieren oder umzuschichten. Fotos lassen sich dazu zwischen Kameraverlauf und App hin- und herschieben.statt 10,99 Euro (ab macOS 10.11)Mit einem Tastendruck können Anwender den Inhalt des Schreibtisches verstecken oder per Fokusmodus offene Programme ausblenden.statt 4,49 Euro (ab macOS 10.9)Der „King“ bietet nicht nur einen Editor und Interpreter, sondern auch einen Debugger samt Breakpoints und einen Code-Kompressor für JavaScript an.statt 32,99 Euro (ab macOS 10.11)Dank künstlicher Intelligenz kann die Software Fotos ohne Einarbeitung auf viele verschiedene Weise aufhübschen – dabei helfen Smart Slider beim Fine-Tuning.statt 21,99 Euro (ab macOS X 10.8.5)Die Städtesimulation in ihrer aktuellen Auflage samt aller Erweiterungen verspricht viele Tage Spielspaß – alleine oder im Netzwerk.statt 11,99 Euro ( Leihe: 2,99 Euro Animationsfilm von Pete DocterRotten Tomato: 98%, Metacritic: 94In dem oscar-prämierten Animationsfilm ringen die Gefühle im Kopf eines Mädchens um die Bewertung ihres neuen Lebens in San Francisco.statt 7,99 Euro ( Leihe: 0,99 Euro Komödie mit Jack Black, Shirley MacLaine, Matthew McCounaghey. Regisseur: Richard LinklaterRotten Tomato: 88%, Metacritic: 75In der Tradition von „Immer Ärger mit Bernie“ erzählt der Film mit viel schwarzem Humor vom sympathisch-bösen Protagonisten und wie er ein kleines Dorf um den Finger wickelt.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Liebesdrama mit Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Emory Cohen. Regisseur: John CrowleyRotten Tomato: 97%, Metacritic: 88In den 50er Jahren versucht eine junge Irin in Brooklyn Fuß zu fassen. Eine Romanze hilft ihr dabei, aber dann muss sie sich zwischen Ländern und Lebensentwürfen entscheiden.statt 7,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Drama mit Clément Métayer, Lola Creton, Félix Armand, Carole Combes. Regisseur: Olivier AssayasRotten Tomato: 81%, Metacritic: 76Im Paris der frühen 70er Jahre stürzt sich ein junger Student in die bewegende Aufbruchstimmung und entdeckt radikale Politik, Liebe und seine Leidenschaft für Kunst.statt 9,99 Euro ( Leihe: 0,99 Euro Drama mit Nicolas Cage, Tye Sheridan, Ronnie Gene Blevins. Regisseur: David Gordon GreenRotten Tomato: 85%, Metacritic: 74Ein erschütterndes Porträt des Unterganges der US-Unterschicht: Ein Ex-Häftling und Trinker gibt einem 15-Jährigen aus ähnlichem Milieu eine Chance.statt 11,99 Euro ( Leihe: 4,99 Euro Thriller mit Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Morten Suurballe, Regisseur: Gustav MöllerRotten Tomato: 94%, Metacritic: 90Eine entführte Frau ruft bei der Polizei an und der Call-Center-Agent startet im Wettlauf mit der Zeit eine Suche und nimmt Ermittlungen auf. Die Sache nimmt daraufhin immer größere Ausmaße an.