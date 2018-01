Preisanpassungen im App Store - auch Schweiz betroffen

Senkung der Mehrwertsteuer in der Schweiz

Andere Staaten

Starker Euro - bald sinkende Europreise?

Apple hat eine Mail an eingetragene iOS-Entwickler geschickt, in der auf zum Januar 2018 fällig gewordene Änderungen in der Preisstruktur des App Stores in verschiedenen Ländern hingewiesen wird. Berührt wird davon auch die Schweiz, weil es dort zum Jahreswechsel Änderungen in der Besteuerung gab.Aufgrund des Scheiterns der Vorlage „Altersvorsorge 2020“ bei einer Volksabstimmung im September 2017 ist die Mehrwertsteuer in der Eidgenossenschaft von 8 auf 7,7 Prozent gefallen. Apple muss bei der Berechnung der 87 Preisstufen und sieben »Alternative Tiers« im App Store auch auf die Umsatzbesteuerung Rücksicht nehmen. Da es sich jedoch um eine relativ geringe Änderung handelt, dürfte der Endverbraucher bei den üblichen Preisstufen keine Preisänderung sehen. Relevant ist es hingegen für Entwickler, die vom bezahlten Endpreis ein kleines Stück mehr ausbezahlt bekommen.Mehrwertsteuern gibt es künftig auch in Armenien, Weißrussland, der Türkei, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die beiden Golfstaaten haben erstmals eine Mehrwertsteuer eingeführt, die App-Store-Preise der Endkunden bleiben davon aber ebenso wie in der Schweiz unberührt. Apple kündigte an, die Preise nur in Nigeria, der Türkei, Weißrussland und Armenien anzuziehen. Preissenkungen kommen hingegen auf Apple-Kunden in Indien und unseren tschechischen Nachbarn zu.In der Regel rechtfertigt Apple Preiserhöhungen in einzelnen Staaten über die sich wandelnden Wechselkurse. Im Frühjahr 2017 ging es etwa auch in Deutschland um 10 bis 15 Prozent nach oben. Seitdem kosten viele der günstigen Apps 1,09 Euro. Extra für europäische Staaten gibt es aber auch noch die »Alternative Tiers«, für die es etwa möglich ist, weiterhin auch in Deutschland Apps für 99 Cent anzubieten. Sogar eine Preisstufe für nur 49 Cent ist seit 2017 zu haben. Es bleibt abzuwarten, ob Apple angesichts des stark an Wert zulegenden Euros in absehbarer Zeit auch wieder den Schritt in die andere Richtung wagt und die App-Store-Preise in Eurostaaten senkt.