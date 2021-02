Beide LG UltraFine-Displays aus dem Apple Online Store verschwunden

LG UltraFine-Displays in den USA noch verfügbar



Die LG Ultrafine Displays sind aus dem Apple Online Store verschwunden.

Arbeitet Apple an günstigeren eigenen Displays?

Neues Ultrafine-Display mit OLED-Panel

Die Zeiten, in denen man im Apple Online Store neben dem Pro Display XDR aus Cupertino auch Monitore von LG erwerben konnte, gehen offenbar ihrem zumindest vorläufigen Ende entgegen. Bereits vor einigen Wochen hatte der kalifornische Konzern das LG UltraFine 4K Display aus dem Angebot entfernt, jetzt ist auch das größere 5K-Modell verschwunden. Bislang gilt das allerdings nur für einige europäische Länder.Im Apples US-amerikanischen Onlineshop werden die beiden Monitore des südkoreanischen Herstellers derzeit noch angeboten. Auf das 4K-Display mit einer Bildschirmdiagonale von 23,7 Zoll müssen Kunden allerdings länger warten, Apple gibt eine Lieferzeit von sechs bis acht Wochen an. Das 27 Zoll große 5K-Modell hingegen ist auf Lager. In Deutschland, Frankreich und Italien sowie etlichen anderen europäischen Ländern tauchen die beiden Monitore hingegen überhaupt nicht mehr auf, hier bietet Apple derzeit ausschließlich die beiden Varianten des hauseigenen Pro Display XDR an.Weshalb der iPhone-Konzern die LG UltraFine-Displays aus dem Sortiment der europäischen Apple Online Stores entfernt hat, ist nicht bekannt. Eingestellt wurden die Monitore bislang nicht, LG bietet beide Modelle nach wie vor im hauseigenen Onlineshop an, auch bei einigen deutschen Onlinehändlern sind sie verfügbar. Möglicherweise ist die Auslistung durch Apple ein Hinweis darauf, dass man in Cupertino die Markteinführung eines neuen eigenen Monitors vorbereitet. Berichten zufolge arbeitet das kalifornische Unternehmen an Geräten, welche günstiger sein sollen als das Pro Display XDR. Analysten wie Mark Gurman rechnen allerdings damit, dass diese erst 2022 erscheinen.Denkbar ist auch, dass Apple die bisherigen UltraFine-Displays aus dem eigenen Angebot gestrichen hat, weil LG diese demnächst durch Nachfolger ersetzen will. Der südkoreanische Hersteller präsentierte nämlich Mitte Januar im Rahmen der virtuellen Consumer Electronics Show ein neues Modell mit OLED-Panel und einer Bildschirmdiagonale von knapp 32 Zoll. Das Gerät verfügt über zahlreiche auch für Macs bedeutsame Anschlüsse und bietet unter anderem eine USB-C-Schnittstelle mit Power Delivery. Der Erscheinungstermin ist allerdings noch nicht bekannt.