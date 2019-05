Powerbeats Pro: Ab Freitag in Deutschland vorbestellbar

Unterschiede zwischen Powerbeats Pro und AirPods

Deutsche Kunden können die Powerbeats Pro ab morgen vorbestellen. Mehrere Berichte sprechen übereinstimmend vom 31. Mai als Starttermin für die Vorbestellphase. Nachdem die insbesondere für sportliche Aktivitäten gedachten Bluetooth-Kopfhörer in den USA schon seit einigen Wochen verfügbar sind, gehen die Powerbeats Pro demnach außer hierzulande bald auch in Großbritannien und Frankreich in die Vorbestellphase. Im Laden erhältlich sind die Powerbeats Pro ab dem 7. Juni. Der Preis im Apple Store beträgt 249,95 Euro (Link: ).Apple hat die neuen kabellosen Modelle des eigenen Tochterunternehmens Beats schon Anfang April angekündigt. Die verbaute Technologie erinnert nicht nur wegen des H1-Chips für schnelleres Koppeln sowie Siri-Aktivierung per Stimmkommando an die aktuelle Generation der AirPods. Apple verfolgt mit den Powerbeats Pro jedoch ein anderes Konzept als mit den weißen Kopfhörern. Die deutlich mehr auf Fitnessaktivitäten zugeschnittenen Beats-Kopfhörer sind wegen des Bügels deutlich größer als die AirPods und erfordern entsprechend auch eine voluminösere Aufbewahrungsbox.Der Nutzer wird wegen des In-Ear-Prinzips deutlich besser vor Umgebungsgeräuschen abgeschirmt als bei den AirPods. Es gibt aber keine Möglichkeit, Außengeräusche – zum Beispiel per Knopfdruck – besser hörbar zu machen. Zudem sitzen die Powerbeats Pro fester am Ohr und eigenen sich auch für Nutzer, denen die AirPods aus den Ohren fallen. Bei der Akkulaufzeit sind die Beats-Kopfhörer (9 Stunden) den AirPods (5 Stunden) deutlich überlegen. Das Gehäuse des Beats-Modells bietet darüber hinaus etwas, das die AirPods nicht haben: einen Lautstärkeschalter.