Point-and-Click-Adventure: Thimbleweed Park für iOS verfügbar

Die nachfolgenden Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

»Porträtlicht« in iPhone 8 Plus und iPhone X: So funktioniert das neue Kamera-Feature

App Store: Neue Richtlinien für Face ID und ARKit

Threema mit Telefonie-Funktion, natürlich endverschlüsselt

Golden-Master-Versionen von iOS 11, watchOS 4, tvOS 11 und Xcode 9 erschienen

32-Bit-Apps im App Store nahezu bedeutungslos