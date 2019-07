Plant Apple für 2020 ein Low-Cost-iPhone?

Vier neue Modelle im Jahr 2020

3D-Sensor auch auf der Rückseite

Low-Cost-iPhone ohne OLED und 5G

Je näher der September rückt, desto heftiger schießen die Gerüchte über neue iPhone-Modelle ins Kraut. Manche Analysten richten den Blick aber bereits weiter nach vorn. Ein weiterer Marktbeobachter prognostiziert, dass Apple für 2020 neben High-End-Geräten auch ein Low-Cost-iPhone plant.Samik Chatterjee erwartet, dass Apple im kommenden Jahr mit vier neuen iPhones auftrumpft. Der Analyst, der für das Bankhaus J. P. Morgan arbeitet, rechnet laut einem Bericht von CNBC mit drei High-End-Modellen. Diese werden ihm zufolge im Vergleich zu den aktuellen und den in diesem Jahr anstehenden neuen Modellen mit deutlich verbesserten technischen Daten aufwarten. Unter anderem sagt er voraus, dass die Geräte allesamt über OLED-Displays und 5G-Modems verfügen werden.Chatterjee erwartet Displaygrößen von 5,4, 6,1 und 6,7 Zoll. Mindestens zwei der Geräte, die im September 2020 vorgestellt werden dürften, erhalten seiner Prognose zufolge zudem einen "Time of Flight"-Sensor auf der Rückseite, der für verbesserte Fähigkeiten hinsichtlich Erweiterter und Virtueller Realität sorgt. Bislang setzt Apple diese Technik ausschließlich in der Frontkamera ein und nutzt sie für Face ID.Darüber hinaus rechnet der Analyst damit, dass Apple im kommenden Jahr auch ein günstigeres iPhone auf den Markt bringen wird. Das Low-Cost-Gerät könnte etwa die Ausmaße des iPhone 8 haben und lediglich mit einem im Vergleich zu OLED-Panels günstigeren LC-Display ausgestattet sein. Außerdem prognostiziert Chatterjee, dass Apple auf das 5G-Modem verzichtet, wodurch die Kosten ebenfalls niedriger ausfallen dürften.