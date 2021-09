Philips Hue mit vielen neuen Produkten und App-Update: Spotify sorgt für dynamische Lichteffekte

Neue Produkte der Gradient-Serie

Quelle: Signify

Neue Deckenleuchten und Badezimmer-Spots

Quelle: Signify

Dynamische Farbgebung dank Spotify

Wer Innenräume mit einer möglichst dynamischen Lichtsetzung versehen möchte, greift oftmals zu Smart-Home-Systemen. Eines der bekanntesten dieser Art ist Philips Hue: Die vom Hersteller Signify angebotenen LED-Lampen warten mit unterschiedlichen Farbspektren auf und sind unter anderem mit Apples HomeKit kompatibel. Über eine gesonderte App lassen sich persönliche Einstellungen automatisieren sowie Helligkeit, Farben und Farbtemperaturen steuern. Nun erhält die Anwendung einige neue Funktionen – und das Portfolio des Herstellers wird um einige weitere Produkte ergänzt.Signify setzt die Gradient-Serie fort und bringt ab 14. September den Philips Hue Ambiance Gradient Lightstrip auf den Markt, der im Gegensatz zum klassischen Lightstrip mit einem farbigen Lichtverlauf auftrumpfen kann. 149,99 Euro ruft der Hersteller für das Modell mit zwei Metern Länge auf – die Erweiterung um einen Meter kostet 59,95 Euro. Auch die Signe Steh- und Tischleuchten sind künftig mit der Gradient-Funktionalität zu haben und werden in einer schwarzen und weißen Variante angeboten. Für die Tischleuchte werden 199,99, für die Stehleuchte 299,99 Euro fällig.Neu ist auch die Play Gradient Light Tube: Sie wird unter dem Fernseher platziert und dient der atmosphärischen Beleuchtung der Wand. Die Leiste lässt sich um 340 Grad drehen und ist ab dem 26. Oktober in einer schwarzen und weißen Version erhältlich. Kostenpunkt: 179,99 Euro für das Modell, welches mit TV-Geräten bis zu 55 Zoll harmoniert, darüber hinaus eignet sich das längere Modell für 199,99 Euro. Ebenfalls neu im Portfolio: Die Filament-Lampen sind als White-Ambiance-Ausführung erhältlich und liefern eine Farbtemperatur von 2.200 bis 6.500 Kelvin. Eine neue White-Variante der Kerzenlampe E14 erweitert zudem das Filament-Sortiment. Bei den Deckenleuchten tut sich auch etwas: Die Sumriu-Panelleuchte ist bald in einem quadratischen und rechteckigen Design verfügbar, das Enrave-Modell fungiert auch als Pendelleuchte. Mit neuen Spots möchte Signify zudem in die Badezimmer vordringen.Ferner steht ein Update der App seit heute bereit: Nutzer sind nun in der Lage, vier dynamische Szenen zu konfigurieren. Spotify-Abonnenten erhalten zudem bald Zugriff auf ein spektakuläres Feature: Das Hue-System analysiert die Metadaten von Songs und und erstellt auf dessen Grundlage ein Lichtskript. Die Lampen sollen so nicht bloß auf den Takt, sondern auch auf das Tempo, Genre und die Stimmung der abgespielten Musik reagieren, indem Dimmeffekte und wechselnde Farbtöne zum Einsatz kommen. Ein Early-Access-Zugang kann bereits eingerichtet werden.