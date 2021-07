Kurz: Apple verlängert Covid-Initiative von RED ++++ Philips Hue ab Herbst heller und mit mehr Produkten

Ab September: Neues Hue-Sortiment von Philips

2019 gab Apple an, dass rund 220 Millionen Dollar nur durch Apple-Geräte an die RED-Initiative zum Kampf gegen AIDS sowie Tuberkulose und Malaria geflossen sind. Im April vergangenen Jahres gab Apple eine temporäre Umwidmung der Gelder bekannt. Angesichts der aufkommenden Corona-Pandemie verkündete das Unternehmen, vor allem ärmere Länder zu unterstützen, deren Gesundheitssysteme nicht leistungsfähig genug sind. Anschaffung von Masken, Labor-Equipment oder Diagnosezubehör sollte im Vordergrund stehen, wenngleich man natürlich nicht beabsichtigte, die sonstigen Projekte auf Eis zu legen.Aus den geplanten sechs Monaten wurde allerdings deutlich mehr, denn erneut verkündete Apple jetzt eine Ausweitung. Wie bislang fließt beim Kauf von RED-Produkten Geld in den "COVID-19 Response"-Topf – zusätzlich auch ein Dollar bei jedem Einsatz von Apple Pay im Apple Store (Retail & Webseite). Vorerst soll besagte Verlängerung bis zum 31. Dezember 2021 reichen – wenngleich man mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen kann, dass Covid dann noch immer ein großes Problem bleibt.Die Hue-Serie von Philips gilt gerade zu stellvertretend für alle smarten Beleuchtungssysteme, das Angebot an verschiedenen Leuchten wuchs in den letzten Jahren erheblich. Die nächste größere Ausweitung des Sortiments wird nicht mehr lange auf sich warten lassen, denn im September soll eine ganze Reihe neuer Produkte erscheinen. Unter anderem gibt es ab Herbst dann hellere Versionen der bisherigen Standard-Leuchten – während das Maximum momentan bei 806 Lumen liegt, sollen es dann 1100 Lumen sein. Je nach Ausführung will Hue aber bis zu 1600 Lumen ermöglichen. Wie es im Bericht heißt, bedarf es dazu aber auch stärkerer passiver Kühlung, was zwangsläufig mit größeren Abmessungen einhergeht. Die genauen Details zum neuen Line-Up will Hue Ende August oder Anfang September enthüllen, zu Preisen ist bislang noch nichts bekannt.