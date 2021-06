Personalausweis und Führerschein in der Wallet-App: Apple nennt nähere Details

Ausweise auf der Apple Watch und dem iPhone – unter Wahrung der Privatsphäre

Ausweise auf dem Apple-Gerät: Den Auftakt machen die USA

Lässt sich der Alltag auch ohne Portmonee bestreiten? Nutzer eines smarten Geräts sind mit diesem tatsächlich in der Lage, in vielen Situationen auf Bargeld, Debit- und Kreditkarten zu verzichten: So können Rechnungen im Restaurant üblicherweise per Apple Pay beglichen werden. Auch andere Karten finden in der virtuellen Geldtasche Platz: Kundenkarten gewähren Rabatte, Flugtickets ermöglichen den Check-in und der Studentenausweis erlaubt unter anderem den Zugang zur Universitätsbibliothek – zumindest in den USA, wo das Feature an immer mehr Hochschulen zum Einsatz kommt (siehe ). Mit iOS 15 und watchOS 8 möchte Apple noch einen Schritt weitergehen: Erstmals soll die Wallet-App auch Personalausweise und Führerscheine umfassen.Deidre Caldbeck, Director of Apple Watch Product Marketing sowie Kevin Lynch, VP of Technology, gingen gegenüber Yahoo Finance auf einige Details zu dem neuen Feature bei watchOS 8 ein. So erklärten die Manager, mit der US-Behörde Transportation Security Administration (TSA) zusammenzuarbeiten, um im Flugverkehr nicht länger physische Karten vorweisen zu müssen. Mit einer solchen Funktion sei Apple „früh dran“, so Lynch. Karten und Ausweise befänden sich dann in der Wallet-Anwendung und könnten dort auf Wunsch der TSA vorgelegt werden. Dabei wolle das Unternehmen genau regeln, welche Informationen für welche Personen angezeigt werden – ähnlich wie bei der Health-App. Bestimmte Details könnten zudem mit einem Passwort geschützt sein.Apple arbeite zudem an der Kompatibilität von digitalen Hausschlüsseln mit der Wallet-App. Diese könnten die Haustür aufsperren oder Zugang zu einem Hotelzimmer ermöglichen. Einige Unternehmen haben bereits ihre Unterstützung zugesichert: So soll beispielsweise die Walt Disney World künftig auf das Feature setzen. Es dürfte aber noch etwas Zeit vergehen, bis Ausweise und Smart Keys in der Wallet-App tatsächlich global bereitstehen: Vorerst kommen lediglich die USA zum Zug; anfangs räumen auch nur 12 der 50 Bundesstaaten die Möglichkeit ein, Personalausweise im iPhone und der Apple Watch zu speichern. Welche Staaten das sind und wann andere Weltregionen folgen, ist noch unklar.