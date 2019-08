Digitaler Studentenausweis für iPhone: Immer mehr US-Universitäten unterstützen Student ID für Apple-Geräte

Digitale Student ID für mehr Universitäten



Quelle: Apple Quelle: Apple

Studenten zeigen sich Apple zufolge überzeugt

Apple weitet die Möglichkeit aus, Studentenausweise in digitaler Form via iPhone und Apple Watch mitzuführen. Zusätzlich zu den amerikanischen Bildungseinrichtungen, die schon jetzt eine digitale Student ID anbieten, kommen bald eine Reihe weiterer US-Universitäten hinzu. In Deutschland dagegen gibt es für Studenten bislang kein entsprechendes Angebot.Folgende amerikanischen Lehranstalten machen bald digitale Studentenausweise für iPhone und Apple Watch verfügbar: Clemson University, Georgetown University, University of Tennessee, University of Kentucky, University of San Francisco, University of Vermont, Arkansas State University, South Dakota State University, Norfolk State University, Louisburg College, University of North Alabama und Chowan University. Apple zufolge bekommen ab dem nächsten Semester über 100.000 zusätzliche Studenten die Gelegenheit, sich digital über ihr iPhone oder Apples intelligente Armbanduhr auszuweisen.Der jeweilige Ausweis ist – ähnlich wie zum Beispiel Kreditkarten für Apple Pay – über die Wallet-App anwählbar. Die Student ID hilft Studenten in den unterschiedlichsten Situationen, sich auszuweisen und Zutritt zu bestimmten Bereichen von Universitäten zu erhalten. Auch für den Kauf des Essens in der Mensa beispielsweise ist der Nachweis vonnöten. Zudem fungiert die Student ID unter anderem als Schlüssel für elektronische Schlösser in Studentenwohnheimen. Die digitale Variante soll – wie schon das kontaktlose Zahlen per Apple Pay – zu einem größeren Komfort bei der Nutzung des Ausweises führen.Apple zufolge zeigen sich Studenten von dem schon verfügbaren Angebot an digitalen Ausweisen überzeugt. Seit dem Start der Student ID auf Apple-Geräten haben Studenten in den USA mehr als 1,25 Millionen Mahlzeiten bezahlt und vier Millionen Mal Türen geöffnet, indem sie die kontaktlos funktionierende ID ihres iPhones oder ihrer Apple Watch verwendeten, so das Unternehmen. Aktuell ist die Apple-unterstützte Student ID an folgenden US-Universitäten erhältlich: Duke University, University of Oklahoma, University of Alabama, Temple University, Johns Hopkins University, Marshall University und Mercer University.