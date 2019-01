Peinlicher Neujahrsgruß: Huawei twittert via iPhone

„Via Twitter for iPhone“

Samsung mit ähnlichem Fehler

Huawei hat sich auf Twitter einen Marketing-Fauxpas geleistet. Auf den ersten Blick offenbart der Neujahrsgruß des Unternehmens zwar nichts ungewöhnliches, doch beim genaueren Hinsehen wird klar, warum sich Huawei seit gestern einiges an Spott gefallen lassen muss: Statt mit einem der hauseigenen Geräte veröffentlichte der Smartphone-Anbieter den Gruß via iPhone.Während der Neujahrs-Tweet noch mit dem bei solchen Posts üblichen „Happy #2019“ beginnt, ist unter dem eingefügten Videoclip peinlicherweise „via Twitter for iPhone“ zu sehen. Twitter verdeutlicht mit dem Hinweis, über welche Plattform der jeweilige Nutzer den Tweet verschickte. Dass ein Huawei-Mitarbeiter (oder unter Umständen ein Angestellter der für die Twitter-Kampagne beauftragten Werbeagentur) ein iPhone verwendete, sorgt – wenig überraschend – für viel Häme.Der populäre Tech-YouTuber Marques Brownlee etwa widmete Huaweis iPhone-Missgeschick einen eigenen Post und kommentierte: „Das ging schnell.“ Damit meinte er, dass ein Smartphone-Hersteller schon unmittelbar nach dem Jahreswechsel für eine der ersten Twitter-Pannen 2019 sorgte. Angesichts des Handelskriegs zwischen den USA und China kritisieren zahlreiche Nutzer vor allem chinesischer Foren zudem Huaweis Verwendung eines Smartphones, das von einem US-Unternehmen stammt. In China leistete sich Huawei mit dem Tweet entsprechend ein doppeltes Eigentor.Huawei ist nicht das einzige Unternehmen, das versehentlich mit Konkurrenzprodukten via Twitter Marketing betreibt. Apples größter Smartphone-Konkurrent Samsung zum Beispiel warb vor einem Monat via Twitter für das hauseigene Topmodell Galaxy Note 9, nutzte für den Tweet jedoch ein iPhone. Auch seinerzeit wies Marques Brownlee auf den Fehltritt hin. Weniger als zwei Wochen später passierte Samsung das gleiche Malheur erneut.