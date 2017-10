Patent: Apple Watch als Blutdruckmesser

Blutdruck mit der Smartwatch kontrollieren

Angehängte Schemazeichnung des Patents

Apple hat den ambitionierten Plan, aus der Apple Watch mehr als nur ein praktisches Benachrichtigungs- und Fitness-Gadget zu machen. Für Konzernchef Tim Cook steht der Gesundheitssektor weit oben auf der Prioritätenliste der intelligenten Armbanduhr. Ein kürzlich veröffentlichtes Apple-Patent widmet sich entsprechend einer Methode, die es Nutzern ermöglicht, ihren Blutdruck per Apple Watch zu messen.Das vom US-Patentamt veröffentlichte Patent mit der Nummer 20170281024 beschreibt eine Methode, die es am Handgelenk getragenen Geräten wie der Apple Watch erlaubt, den Blutdruck des Anwenders mithilfe von Sensoren im Armband zu messen.Die Vorgehensweise funktioniert in mehreren Schritten und ist praktischer als klassische Messvarianten. Zunächst wird der Herzschlag des Nutzers erkannt und darauf der dadurch erzeugte Puls im Handgelenk. Der Blutdruck lässt sich anschließend über die Pulswellenlaufzeit – also die Zeitspanne zwischen Herzschlag und Puls – bestimmen. Damit die Vorgehensweise funktioniert, benötigt das jeweilige Uhrenarmband verschiedene Vorrichtungen, darunter Utensilien wie Beschleunigungssensor, Pulsdrucksensor oder alternativ ein Photoplethysmogram (PPG) sowie ein entsprechender Controller.Der Nutzer müsste den Beschleunigungssensor gegen die Brust halten, um den Zeitpunkt des Herzschlags zu bestimmen, und der Pulssensor würde zusätzlich den Puls messen. Die Vorgehensweise könnte durch Früherkennung eines zu hohen Blutdrucks dabei helfen, die damit verbundenen Folgeerkrankungen einzudämmen.