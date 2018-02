Patent: Akku-Case für die Apple Watch

Lade-Case für Apple Watch

Die Bluetooth-Kopfhörer AirPods entpuppten sich als großer Erfolg für Apple. Außer der kabellosen Funktionsweise schätzen Kunden insbesondere das Akku-Case, das die AirPods nicht nur sicher aufbewahrt, sondern auch mit Strom versorgt. Ein vom US-Patentamt bewilligtes Apple-Patent beschreibt jetzt eine ähnliche Aufbewahrungsbox für die Apple Watch.Konkret geht es im Patent um das Case eines am Handgelenk oder an anderen Körperstellen getragenen elektronischen Geräts. Die Box verfügt über genug Platz für mehrere Armbänder des jeweiligen Wearable-Produkts.Das Case dient nicht nur zur Aufbewahrung. Je nach Ausführung wird die darin befindliche Apple Watch mit Energie versorgt. Sollte der Akku unterwegs zur Neige gehen, würde es genügen, die Uhr – ähnlich wie die AirPods – für einige Zeit in das Case zu legen, um die Smartwatch wieder nutzen zu können.Zudem sind auch Stromlade-Mechanismen für die zusätzlichen Armbänder innerhalb des Case vorgesehen. Dies könnte ein Hinweis auf ein kommendes Apple-Watch-Feature sein. Bislang bietet Apple für die Smartwatch noch keine Armbänder mit integriertem Akku an. Schon frühere Apple-Patente deuteten die Akkufunktion via Uhrarmband an.