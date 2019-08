Parallels Desktop 15 für den Mac ist erschienen (mit Videos)

Von OpenGL zu Metal

Weg von OpenGL – hin zu Metal: Dank des Wechsels zu Apples grafischer Programmierschnittstelle unterstützt Parallels Desktop 15 jetzt DirectX 11 in virtualisierten Windows-Systemen. Die neue Version, die bereits kompatibel zu macOS 10.15 sein soll, ist soeben erschienen.Durch den API-Wechsel arbeitet die neue Version der Virtualisierungslösung nach Angaben von Parallels schneller und effizienter als die Vorgänger. Der Support von DirectX 11 erlaubt es darüber hinaus, anspruchsvolle Programme wie etwa Autodesk Revit 2020, Autodesk 3ds Max 2020, Lumion oder ArcGIS Pro 2.3 in einem Windows-Gastsystem auszuführen. Auch populäre Windows-Spiele werden ab sofort unterstützt, zum Beispiel Madden 19, Age of Empires: Definitive Edition, Crysis 3 oder Anno 2205. DirectX 9 und 10 sind weiterhin verfügbar.Parallels Desktop 15 ist bereits auf das im Herbst erscheinende macOS Catalina vorbereitet. Der Hersteller betont, dass die aktuelle Public Beta von Apples neuem Betriebssystem schon in einer virtuellen Maschine ausgeführt werden kann. Sobald macOS 10.15 erschienen ist, kann es auch als Hostsystem eingesetzt werden. Parallels verspricht zudem, dass kommende Windows-Updates ebenfalls unterstützt werden.Parallels hat darüber hinaus die Integration von Windows-Gästen in die Mac-Umgebung verbessert. Beispielsweise lassen sich Windows-Passwörter mit der neuen Version im Schlüsselbund von macOS speichern. Drag and Drop von Dateien aus Safari ist ebenso möglich wie das Versenden von Dateien per Apple Mail direkt aus einem Windows-Gast heraus. Zudem lassen sich Windows-Programme in der Touch Bar und im Dock ablegen.Parallels Desktop 15 ist ab sofort verfügbar . Privatanwender und Schüler zahlen für den Einmalkauf 99,99 Euro, im Abonnement kostet die neue Version knapp 79,99 Euro pro Jahr. Für das Upgrade verlangt Parallels von Privatanwendern 49,99 Euro. Die Pro- und Business-Varianten mit erweitertem Funktionsumfang gibt es nur im Abonnement für 99,99 Euro pro Jahr.