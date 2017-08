Parallels Desktop 13 mit Touch-Bar-Unterstützung und Optimierung für macOS High Sierra

Die Virtualisierungslösung Parallels Desktop liegt ab sofort in Version 13 vor und bietet damit neue Funktionen, um Microsoft Windows als App innerhalb von macOS auszuführen (zur App: ). So werden mit der neuen Version Windows-Apps von Parallels in der Touch Bar angezeigt, sodass über die Touch Bar ein schneller Wechsel zwischen Windows-Programmen möglich ist.Ebenso gibt es Optimierung für das bald erscheinende macOS High Sierra und das geplante große Windows 10 Update. Auch bei der Geschwindigkeit hat Parallels noch ein wenig Leistung beim Dateizugriff herausholen können, was beispielsweise den Ladevorgang bei Windows-Spielen beschleunigt. Diesbezüglich bietet Parallels außerdem eine bessere Unterstützung von externem USB-Speicher, der über USB 3.0 angebunden ist. In diesem Fall sollten Dateitransfers deutlich schneller vonstatten gehen.Um Parallels Desktop 13 auf dem Mac einsetzen zu können, ist mindestens OS X 10.11 El Capitan erforderlich. Der Vollpreis für Parallels Desktop 13 liegt bei einmalig 79,99 Euro für Privatanwender. Die Pro-Version für jährlich 99,99 Euro bietet mehr als 8 GB RAM je virtuellem Windows sowie mehr als 4 virtuelle Prozessorkerne. Ein Upgrade von der vorherigen Version 12 schlägt mit 49,99 Euro zu Buche.