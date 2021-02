Parallels 16 für M1 Macs – Technical Preview 2 verfügbar

Zahlreiche Verbesserungen

Es fehlt immer noch viel

Vor rund zwei Monaten hatte Parallels eine erste "Technical Preview" zur Virtualisierungslösung für M1-Macs veröffentlicht. Umgehend demonstrierten Nutzer, wie sich bereits die ARM-Version von Windows installieren ließ. Dabei handelt es sich zwar um einen Lizenzverstoß, technisch gesehen funktionierte es aber. Damit ist ein wichtiger Schritt für Nutzer gegangen, die nicht auf Windows-Software verzichten können. Zwar dürfte natives Booten unter Windows ein Wunschtraum bleiben, zumindest machen die Virtualisierungs-Spezialisten aber Fortschritte. Zusammen mit der Emulation von x86-Software unter Windows on ARM steht ein gewisser Ersatz für Boot Camp in Aussicht – aber nur, wenn Microsoft besagte Windows-Version irgendwann auch an Endnutzer verkauft.Jetzt erschien die zweite Technical Preview und bringt einige Verbesserungen mit. Ganz oben auf der Liste steht die Option, virtuelle Maschinen zu pausieren und wieder anlaufen zu lassen. Dies war in der ersten Vorabversion noch nicht möglich. Außerdem gibt es Parallels Tools für Ubuntu (ab Version 20.04), Debian (ab Version 10.7) und Fedora Workstation (ab Version 33-1.2). Der Installations-Assistent erkennt automatisch kompatible Linux-Images. Von Windows ist in der Beschreibung nicht die Rede, denn wie eingangs erwähnt sehen dies Microsofts Lizenzbedingungen nicht vor. Parallels dokumentiert zudem Stabilitätsverbesserungen und mehrere Fehlerbehebungen.Noch immer besteht aber das Problem augenscheinlich einfrierender VMs beim Update der Parallels Tools – dies ist jedoch nur ein Anzeigefehler und kein Absturz. Coherence-Modus, nahtlose Systemintegration und geteilte Ordner fehlen weiterhin in der Liste unterstützter Features. Parallels versprach allerdings, dass man aktiv an diesen Funktionen arbeite. Auf den Produktseiten von Parallels Desktop für M1-Macs gibt es die Möglichkeit, sich zu registrieren und die Software selbst auszuprobieren. Auch ein Newsletter für interessierte Nutzer steht dort zur Verfügung.