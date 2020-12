Parallels 16 Technical Preview – Demo von Windows auf M1-Macs

Was momentan nicht funktioniert

Windows on ARM auf einem M1-Mac

Auch wenn die Zeit nativer Windows-Installationen auf dem Mac vorbei ist – begleitet von offiziellen Treibern via Boot Camp – arbeitet die Entwicklerwelt mit Hochdruck an einem Ersatz. Beispielsweise zeigte CodeWeavers bereits Crossover 20, das Intel-Binaries auf ARM-Macs ausführen kann. Auch Parallels ist nun einen weiteren wichtigen Schritt gegangen und veröffentlichte die Parallels 16 Technical Preview für M1-Macs. Dies ist aber nur der Anfang, so Parallels, einige der Einschränkungen will man nämlich noch angehen. Viele Funktionen von Parallels Desktop müssen nämlich von Grund auf neu entwickelt werden, was einige Zeit in Anspruch nimmt.Ein x86-basierendes Betriebssystem lässt sich innerhalb einer Virtuellen Maschine nicht installieren oder ausführen. Gleichzeitig können die VMs nicht pausiert werden – und ARM32-Apps funktionieren ebenfalls nicht. Parallels muss sich außerdem den Baustellen Coherence-Modus, nahtlose Systemintegration, geteilte Ordner und vielen weiteren Funktionen widmen. Wie es in der Ankündigung heißt, habe man aber einen signifikanten Meilenstein geschafft und könne sich jetzt auf derlei Verbesserungen konzentrieren. Eifrige Parallels-Nutzer schritten bereits zur Tat und demonstrierten, was mit der Technical Preview möglich ist. Unter anderem zeigte " Longhorn " in seinem Twitter-Feed diverse Screenshots.Das Ausführen von Windows on ARM über die Parallels Technical Preview funktioniert, rein technisch gesehen, nämlich bereits. Ignoriert man einmal die rechtlichen Probleme, denn bekanntlich sind von Microsoft keine entsprechenden Lizenzen zu erwerben, so erweitert dies die Möglichkeiten eines M1-Macs erheblich. Erst Anfang der Woche hatten wir über die neue x86-Emulation unter ARM-Windows berichtet (siehe ). Auch wenn dies mit Performance-Einbußen einhergeht, so wäre das für einen großen Teil der Programme unkritisch. Es gibt noch viele Probleme zu lösen (siehe unter anderem dieser Artikel: ), allerdings ist "Windows auf dem M1" nicht mehr ganz so utopisch wie noch vor einigen Wochen.