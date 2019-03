PS4-Spiele auf iPhone und iPad: Remote Play für iOS erschienen

PS4-Spieleerlebnis mit Einschränkungen

Wer bislang Spiele der PlayStation 4 auf einem iPhone oder iPad spielen wollte, schaute in Röhre. Sony bot die dazu benötigte App „PS4 Remote Play“ nur für Mac, Windows-PCs und einige Android-Gerät aus der eigenen Xperia-Serie an. Doch jetzt ist die Anwendung auch im App Store für iDevices verfügbar, was PS4-Nutzern die Möglichkeit gibt, ihre Konsolen-Spiele auch auf Apples Mobilgeräten zu erleben. Sony knüpft allerdings einige Einschränkungen an die Gaming-Verfügbarkeit auf iPhone und iPad.Die Voraussetzung, um PS4 Remote Play für iOS überhaupt verwenden zu können, ist eine bestehende WLAN-Verbindung des jeweiligen Apple-Gadgets. Wenn zum Beispiel das genutzte iPhone via Mobilfunk mit dem Internet verbunden ist, klappt der Online-Dienst nicht.Sofern WLAN vorhanden ist, kann der Anwender mehrere zentrale Features des Remote-Dienstes im Zusammenspiel mit der PS4-Konsole nutzen. Der wichtigste Aspekt von Remote Play ist die Möglichkeit, den PS4-Bildschirm auf dem eigenen iDevice anzuzeigen und zu bedienen. So können Gamer überall dort in ihre gewohnte Spielwelt eintauchen, wo es WLAN-Empfang gibt. Sony weist jedoch darauf hin, dass die Software „möglicherweise mit manchen Spielen nicht kompatibel“ ist – ohne aber konkret betroffene Titel zu nennen.Die vom PS4-Controller bekannten Bedienelemente werden auf dem Display des jeweiligen iPhones oder iPads angezeigt, sodass sich Anwender bei der Steuerung nicht umstellen müssen – zumindest was die Tastenbelegung angeht, da sich ein Touch-Display naturgemäß anders anfühlt und weniger ergonomisch ist als ein richtiger Game-Controller. Wenn Nutzer stattdessen den DualShock-Controller ihrer PS4 im Zusammenspiel mit dem jeweiligen iDevice einsetzen möchten, haben sie Pech gehabt. Remote Play für iOS unterstützt den DualShock nicht, weswegen Gamer mit der Display-Steuerung vorlieb nehmen müssen.Zusätzlich zur eigentlichen Nutzung für Gaming lässt sich die iOS-App auch dazu verwenden, per On-Screen-Tastatur Texte bei der PS4 einzugeben. Zudem ermöglicht das integrierte Mikrofon des iDevices, an Sprach-Chats teilzunehmen.PS4 Remote Play für iOS (Store: ) stellt höhere Anforderungen als viele andere Anwendungen für Apples Mobilsystem. Außer iOS 12.1 (oder neuer) werden auch nur Apple-Mobilgeräte der letzten paar Jahre unterstützt: Mindestens vorhanden sein muss ein iPhone 7 (oder neuer), iPad (6. Generation) oder ein iPad Pro (ab 2. Generation). Zudem ist ein Konto bei PlayStation-Network verpflichtend.