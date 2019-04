Overcast: Neue Version des Podcast-Alleskönners ermöglicht Teilen von Videos

Audio- und Video-Clips per Teilen-Menü anbieten

Voice Boost, Smart Playlists und mehr

Die beliebte Podcast-App Overcast bringt im aktuellen Update ein interessantes Feature mit, das neue Möglichkeiten zur Interaktion von Nutzern untereinander schafft. Anwender können fortan Audio- und Video-Clips von Podcasts miteinander teilen. Der App-Anbieter beschreibt die Funktion als gute Möglichkeit, anderen Menschen dabei zu helfen, neue Podcasts zu entdecken.Nutzer können per Overcast zwar schon seit Jahren Links zu einzelnen Podcast-Episoden mit anderen Anwendern teilen, doch die jüngste Aktualisierung der Anwendung erweitert das Feature erheblich. Dazu genügt es, den Teilen-Button in der oberen rechten UI-Ecke auf der jeweiligen Episoden-Ansicht zu drücken und „Share Clip“ auszuwählen. So lassen sich Audio- oder Videoclips von jedem öffentlich verfügbaren Podcast mit anderen Nutzern teilen. Die maximale Laufzeit der geteilten Inhalte beträgt eine Minute. Zudem können Anwender optional eine „Shared with Overcast” und/oder „Apple Podcasts“-Kennzeichnung einfügen.Overcast bietet eine Fülle an Funktionen, die über das Standardmaß von Podcast-Apps zum Teil deutlich hinausreichen. Features wie Smart Speed, Voice Boost und Smart Playlists unterstützen Nutzer dabei, das Maximum aus Apples Podcast-Angebot herauszuholen. Nutzerdefinierte Playlisten mit intelligenten Filtern und Podcast-orientierten Prioritäten etwa sind nützlich, um favorisierte Inhalte übersichtlich zu organisieren.Das Update auf Overcast-Version 2019.4 setzt mindestens iOS 12.0 voraus. Die werbegestützte Variante der Software ist gratis erhältlich (Store: ). Ohne Werbeanzeigen kostet die App 9,99 Euro pro Jahr.