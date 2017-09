Offiziell: APFS vorerst nicht mit Fusion Drive kompatibel

Support-Dokument gibt Klarheit

Keine Begründung zum Warum

In der Liste der bekannten Probleme zur kürzlich erschienenen Golden-Master-Version von macOS High Sierra ist nach wie vor zu lesen, dass APFS nicht auf Macs mit normaler magnetischer Festplatte verwendet werden kann - diese Macs müssen sich nach wie vor mit HFS begnügen und lassen sich nicht auf Apples neues Dateisystem umstellen.Gerade hat Apple aber ein Support-Dokument für Beta-Tester im offiziellen Apple-Beta-Programm veröffentlicht, dass die finale Version von macOS 10.13 High Sierra APFS auch nicht auf Macs mit Apple Fusion Drive einsetzen kann - nur Macs mit interner SSD können APFS verwenden. Dies bedeutet, dass kein aktuell verfügbarer iMac in Standardkonfiguration überhaupt APFS unterstützt.Über die Probleme, welche Apple bei der Verwendung von APFS auf Macs mit Fusion Drive hat, kann nur spekuliert werden. APFS wurde bereits mit iOS 10.3 auf allen iOS-Geräten eingeführt - ohne größere Probleme oder Bugs. Allerdings unterscheidet sich ein Fusion Drive, bei dem parallel eine normale Festplatte und eine kleine SSD zusammenarbeiten, deutlich von Geräten mit nur einer internen SSD. Möglicherweise hat Apple hier noch Probleme erkannt, die vorher erst korrigiert werden müssen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.Ärgerlich hingegen ist, dass Mitglieder im öffentlichen Testprogramm eine Reihe von komplizierten Schritten unternehmen müssen, um einen Mac mit Fusion Drive wieder auf HFS umzustellen, damit die finale Version von macOS High Sierra überhaupt installiert werden kann. Diese Schritte beinhalten das Erstellen und Rückspielen eines Time-Machine-Backups, welches gut und gerne bei großen Datenmengen einen Tag in Anspruch nehmen kann.Apple schreibt allerdings, dass das Apple File System nur in der ersten Version von macOS 10.13 High Sierra nicht mit dem Apple Fusion Drive zusammenarbeitet. Es ist also davon auszugehen, dass Apple dieses große Manko mit einem Update für High Sierra korrigieren wird. Eine offizielle Zeitplanung gibt es aber nicht.