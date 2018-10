Nun auch in der Schweiz: ÖPNV-Informationen in Apple Maps

Apple hat im Jahr 2015 damit begonnen, die Apple-Karten um Informationen zum öffentlichen Nahverkehr zu erweitern. In vielen US-Städten, in Berlin, in England und auch in China, Japan und Irland steht bereits die ÖPNV-Routenplanung zur Verfügung.Nun hat Apple die Unterstützung auf die Schweiz ausgeweitet: Ab sofort können Nutzer in der Schweiz Routen per Straßenbahn, Zug, Bus oder Boot mit der Apple-Karten-App planen.Zusätzlich zu den ÖPNV-Informationen steht eine Indoor-Karte des Flughafen Zürich bereit. So kann der Anwender zukünftig nach dem Weg zur Passkontrolle, nahegelegenen Toiletten oder Shops im Airport-Gebäude suchen:Apple pflegt eine große Liste , welche Dienste in welchen Ländern und Städten bereitstehen – bisher hat Apple diese aber noch nicht angepasst. Mehrere Nutzer melden aber, dass die ÖPNV-Informationen ab sofort in der Schweiz bereitstehen.