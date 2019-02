Screenshots der NES-Version aus 1990

Nach der Verschiebung von Mario Kart Tour kündigt Nintendo ein weiteres Spiel für Mobilgeräte in einer knappen Twitter-Botschaft an: "Dr. Mario World" soll im Frühsommer 2019 für iOS- und Android-Smartphones zur Verfügung stehen. Nintendo wird den neuen Titel gemeinsam mit dem in Tokio ansässigem Spielestudio LINE entwickeln und es soll sich um einen Titel aus dem Action-Puzzle-Genre handeln.Das erste Spiel aus der Dr. Mario-Serie erschien bereits vor knapp 30 Jahren – im Sommer 1990 kam das entfernt an Tetris angelehnte Spiel für das NES auf den Markt, in dem der Klempner Mario Backterien mit Pillen bekämpfte. Viele weitere Titel aus der Serie folgten – der letzte Teil von Dr. Mario erschien mit "Dr. Mario: Miracle Cure" 2015 für das Nintendo 3DS.Dr. Mario World soll ein kostenfreier Download werden, sich aber durch optionale In-App-Käufe finanzieren. Das Spiel soll in diversen Sprachen erscheinen – es ist davon auszugehen, dass das Spiel zum Starttermin auch eine deutsche Übersetzung mitbringt.