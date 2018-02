Nintendo arbeitet an "Mario Kart Tour" für Mobilgeräte

In einem Tweet hat Nintendo bekanntgegeben, dass die sehr populäre Spielereihe "Mario Kart" auch bald den Weg auf Mobilgeräte finden wird - Mario Kart gab es bisher nur auf Nintendo-eigenen Konsolen und Handhelds. Der erste Titel der Reihe erschien bereits 1992 auf dem Super Nintendo - danach folgten Versionen für das Nintendo 64, den GameCube, Nintendo Wii und Wii U sowie kürzlich für die neu erschienene Nintendo Switch.Bisher war Nintendo sehr darauf bedacht, populäre Spielereihen wie Super Mario, Zelda, Animal Crossing und Mario Kart möglichst nur auf eigenen Konsolen anzubieten, um die Hardware-Verkäufe anzukurbeln. Das sehr schlechte Abschneiden der Wii-U-Konsole am Markt könnte Nintendo aber zum Umdenken bewogen haben, um sich neben den eigenen Konsolen noch ein zweites finanzielles Standbein aufzubauen: Im September 2016 kündigte Nintendo auf einer Apple-Keynote an, Super Mario Run im App Store zu veröffentlichen.Mit dem Spiel "Fire Emblem Heroes" konnte Nintendo die selbst gesteckten Finanzziele erreichen - mit "Super Mario Run" hingegen einer Aussage von Ende 2017 nach nicht.Wenig ist bisher über "Mario Kart Tour" bekannt - im Tweet selbst schreibt Nintendo lediglich, dass das Spiel bis März 2019 erscheinen soll. Ob es sich bei "Mario Kart Tour" um einen einmaligen Kauf oder ein durch In-App-Käufe finanziertes Spiel handelt, ist ebenfalls noch nicht bekannt.