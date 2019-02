Mario Kart Tour für iPhone: Nintendo verschiebt Marktstart um mehrere Monate

Entwicklungsprobleme sorgen für Verzögerung von Mario Kart Tour

Nintendo sorgte Ende 2016 für einen Dammbruch in der eignen Firmengeschichte. Das Unternehmen brachte erstmals ein iPhone-Spiel samt des bedeutendsten hauseigenen Franchise-Charakters Mario in den App Store. Damit orientierte sich Nintendo an dem sich verändernden Spielemarkt und den neuen Smartphone-Spielgewohnheiten der Nutzer. Der ursprünglich noch für das erste Quartal 2019 geplante nächste Mario-Titel wird sich jedoch verzögern. Der für iPhone und iPad vorgesehene Marktstart von Mario Kart Tour verschiebt sich auf den Sommer.Nintendo kündigte Mario Kart für Smartphones schon vor einem Jahr an. Details zum Spielprinzip blieb das Unternehmen zwar schuldig, aber es gab zumindest eine konkrete Zeitangabe – „noch vor März 2019“ erscheine das iPhone-Spiel, so Nintendo. Doch etwas versteckt im aktuellen Quartalsbericht ( PDF ) räumt der japanische Videospiel- und Konsolen-Anbieter jetzt Probleme bei der Entwicklung des Titels ein, die die Veröffentlichung in den nächsten Wochen verhindern.Nintendo geht es eigenen Angaben zufolge momentan darum, die „Qualität der Anwendung zu verbessern“ und zum Start der Applikation im App Store eine gewisse Anzahl an Zusatzinhalten bereitstellen zu können. Der eigentlich anvisierte Veröffentlichungstermin könne daher nicht eingehalten werden. Mario Kart Tour erscheine entsprechend erst im „Sommer 2019“, so Nintendo etwas vage. Fans der beliebten Spiele-Reihe müssen sich somit noch einige Monate gedulden.