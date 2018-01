Nintendo kündigt Aus für iOS-App Miitomo an

Zeit zum Sichern aller Daten

Miitomos Erben

Mit einer offiziellen Mitteilung hat Nintendo das Ende der ersten iOS-App des Unternehmens eingeleitet. Miitomo, erst vor knapp zwei Jahren im März 2016 erschienen, schließt zum 9. Mai 2018 endgültig die Pforten. Der Versuch, die »Social App« rund um Nintendos Mii-Avatare zu einem beliebten Messenger auszubauen, ist offensichtlich gescheitert. Bereits jetzt können Nutzer keine Mii-Coins mehr per In-App-Kauf erwerben.Bis zum Endpunkt der App im Frühsommer haben die Nutzer noch Zeit, die ihnen wichtigen Daten zu retten. Die erstellten Miis können beispielsweise mit einem Nintendo-Account verlinkt werden, Sidekick-Miis lassen sich zu QR-Codes verwandeln, die im Rahmen des Mii Maker auf Nintendo 3DS oder Wii U funktionieren. Miifotos können auf dem Smartphone gesichert werden, denn auch auf Facebook geteilte Miifotos sind ab dem 9. Mai nicht mehr zu sehen.Die Funktionalität von Miitomo bleibt noch bis zum angekündigten Ende vollständig erhalten, inklusive des täglichen Login-Bonus von 2.000 Mii-Coins. Für diese Zeit ruft Nintendo zu einem letzten »Final Thank You Festival« auf. Sobald der 9. Mai aber verstrichen ist, ist die App gar nicht mehr benutzbar; sämtliche Bereiche der Anwendung zeigen dann nur noch den Hinweis, dass die Unterstützung der Anwender ausgelaufen ist. Wer zu diesem Zeitpunkt noch per In-App-Kauf erworbene Coins besitzt, erhält von Nintendo einen Refund.Miitomo war Nintendos erster Gehversuch auf den mobilen Plattformen iOS und Android. Es ist umstritten, ob man die App wirklich als Spiel bezeichnen kann: Der Nutzer agiert darin als sein persönlicher Mii-Avatar und kann mit anderen Miis interagieren, etwa durch das Stellen persönlicher Fragen. Außerdem sind die obligatorischen Features wie neue Kleidung, usw. gegen die Zahlung von Mii-Coins verfügbar. Die Euphorie über die App verklang jedoch schon recht kurz nach der Veröffentlichung. Trotz des Scheiterns von Miitomo selbst stellte die App den Startpunkt einer ganzen Reihe von Nintendo-Spielen für iOS dar, welche deutlich erfolgreicher waren, allen voran Super Mario Run Fire Emblem Heroes und Animal Crossing: Pocket Camp Weiterführende Links: