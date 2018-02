Neueste Betas von iOS, macOS und tvOS nun auch für öffentliche Tester; dritte Entwickler-Beta für watchOS 4

watchOS 4.3

Am Montag verteilte Apple die neuesten Testversionen für iOS 11.3, macOS 10.13.4 und tvOS 11.3 an Entwickler. Seit heute Nacht sind sie auch für öffentliche Tester zugänglich. Wer sich beim Betaprogramm angemeldet hat ( ), findet die Updates für Mac, iPhone, iPad und Apple TV in den Software-Aktualisierungen. Die offensichtlichste Neuerung in diesem Betazyklus ist das Entfernen der AirPlay-2-Funktionalität. Zuletzt hatten sich viele Fehler bei dem Protokoll aufgezeigt, welches auf mehrere Abspielgeräte gleichzeitig streamen lassen soll. Es bleibt zu hoffen, dass Apple die Probleme bis zum endgültigen Release der Systeme im März behoben hat und AirPlay 2 ins Funktionsportfolio zurückkehrt.Gleichzeitig komplettierte Apple mit der dritten Entwickler-Beta für watchOS 4.3 den dieswöchigen Betareigen. Anders als bei iOS, macOS und tvOS gibt es für das System der Apple Watch kein öffentliches Testprogramm. Eingetragene Entwickler mit aktueller Entwickler-Beta auf ihrem iPhone können die neueste Testversion von watchOS über die Watch-App aufspielen. Neben dem Beseitigen von Fehlern hat Apple in Beta 3 auch die Akkustandsanzeige der Akkukomplikation verfeinert, sodass nicht mehr nur Vielfache von 5 angezeigt werden. Außerdem gibt es eine neue Ladeanimation, wenn man Apps startet, die eine Weile zum initialen Laden benötigen.