Noch mehr Updates: iWork, Final Cut Pro, Logic

Neben dem ganz großen Update (macOS Big Sur) hat Apple auch noch andere Software-Neuerungen freigegeben. Allerdings sind diese Tage nicht ganz so vollgepackt wie der Release-Marathon vor einer Woche (siehe: ). Wir fassen zusammen, was heute sonst noch an Aktualisierungen ansteht.Wie immer anlässlich neuer "Major Releases" stellt Apple aktualisierte Versionen der iWork-Apps Keynote, Pages und Numbers zur Verfügung. Da mit macOS Big Sur eine neue Designsprache Einzug hält, musste Apple natürlich auch die eigenen Programme anpassen. Im Falle von iWork sind damit schon die wichtigsten Neuerungen beschrieben. Apple dokumentiert keine neuen Funktionen, sondern hebt neben Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen vor allem das überarbeitete Design hervor. Auch den Icons verpasste Apple eine Frischzellenkur:(App Store: Auch Apples professionelle Schnittumgebung erhält normalerweise zeitnah Updates, wenn Apple große neue macOS-Versionen auf den Weg bringt. Dies trifft zudem auf Motion sowie Compressor zu. Apple schafft sowohl Kompatibilität mit macOS Big Sur – außerdem gibt es Vorbereitungen auf die bald erscheinenden M1-Macs. In den Release Notes heißt es hierzu, Leistung und Effizient auf Macs mit Apple Silicon sei verbessert – außerdem könne auf den neuen Macs die Neural Engine für Maschinelles Lernen verwendet werden. Wer aufmerksam hinsieht, erkennt auch eine weitere Umstellung. Nach fast zehn Jahren entfernte Apple das "X" aus dem Produktnamen. Final Cut Pro X heißt jetzt nämlich nur noch schlicht "Final Cut Pro".(Store: Bleibt noch eine weitere Pro-App im Bunde, nämlich Logic. Die Audio-Software erhält ebenfalls M1-spezifische Anpassungen, unterstützt Launchpad-Controller von Novation, außerdem kann die Logic Remote Step Sequencer steuern. Ebenso wie bei Final Cut Pro strich Apple auch bei Logic das "X" aus dem Produktnamen. Da "X" mit der Systemgeneration 10.0 bis 10.15 in Verbindung gebracht wird, hielt man die Kennzeichnung vermutlich nicht mehr für passend.