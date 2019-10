Neues Smart Battery Case für iPhone 11: Bilder in iOS 13.2 aufgetaucht

Erscheinungstermin

Vor knapp zwei Monaten stellte Apple die neue iPhone-Generation vor und löste das iPhone XS, XS Max und XR ab. Die neuen Modelle hören auf die gefälligeren Namen iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max und bringen nun Dual- bzw. Dreifach-Kameras auf der Rückseite mit. Im Dezember 2015 stellte Apple für die damalig aktuellen iPhone 6s-Modelle ein Smart Battery Case vor – eine Hülle mit integriertem Akku auf der Rückseite. Über das gewöhnungsbedürftige Design wurde viel gespottet, doch scheinen sich die Hüllen gut zu verkaufen. Daher hat Apple diese Hüllen auch für das iPhone XS und XR im Angebot – doch bisher nicht für das iPhone 11.Schon in einer Beta von iOS 13.1 wurden Modellnummern für drei neue Battery-Cases gefunden: A2180, A2183 und A2184. Nun hat MacRumors in der finalen Version von 13.2 sogar Bilder der kommenden Cases ausgemacht:Ob es sich hierbei um das finale Design handelt oder um Platzhaltergrafiken ist nicht bekannt. Auf den Bildern sind leicht unterschiedliche Dimensionen für die einzelnen iPhone-11-Modelle erkennbar – trotzdem ist nicht sicher, ob es sich hierbei um das endgültige Design handelt.Für das iPhone XS und XR erschien das Smart Battery Case erst im Januar 2019 – ob Apple in diesem Jahr plant, die Hüllen früher auf den Markt zu bringen, ist noch unklar. Da Apple aber bereits die entsprechenden Grafiken und Beschreibungen in iOS 13.2 hinterlegt hat, kann eher davon ausgegangen werden, dass Apple eine baldige Markteinführung plant.Über die Spezifikationen ist noch nichts bekannt geworden. Die Preise werden sich höchstwahrscheinlich an den Akku-Hüllen des XS und XR orientieren – diese sind derzeit für 149 Euro im Apple Store verfügbar.