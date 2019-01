Apple Smart Battery Case für iPhone XS, XS Max und XR erschienen

Schon seit einigen Monaten gibt es Gerüchte, dass Apple für die im Herbst neu erschienenen iPhone-Modelle eine Hülle mit integrierter Batterie auf den Markt bringen wird – für das iPhone 8, 8 Plus und X bot Apple eine entsprechende Hülle nicht an. Nur für das iPhone 6, 6s und iPhone 7 stand ein entsprechender Schutz zum Kauf für 119 Euro bereit.Nun scheinen sich die Gerüchte zu bewahrheiten: Apple hat soeben ein neues Smart Battery Case für alle drei neuen iPhone-Modelle herausgebracht. Die neue Schutzhülle aus Silikon mit eingebauter Batterie steht für iPhone XR iPhone XS und iPhone XS Max zu einem Preis von 149 Euro im Apple Online Store zum Kauf bereit - als Farben stehen Schwarz oder Weiß zur Auswahl.Apple verspricht in der Produktbeschreibung des Akku-Case eine Telefonierdauer von 33 Stunden, 21 Stunden im Internet surfen oder 25 Stunden Videowiedergabe beim iPhone XS. Beim XS Max stellt Apple 37 Stunden Sprechdauer, 20 Stunden Surfen und 25 Stunden Videowiedergabe in Aussicht. Beim XR steigen diese Werte auf 39 Stunden Sprechzeit, 22 Stunden Surfen und 27 Stunden Videowiedergabe. Auch unterstützt die Hülle das schnelle Aufladen via USB-Power-Delivery mit entsprechenden Netzteilen.Wie schon beim iPhone 6 dürfte auch das Smart Battery Case der neuen Modelle für einige Design-Diskussionen sorgen – zwar glich Apple den "Huppel" auf der Rückseite besser an die Konturen an, aber ein gefälliges Gesamtbild erreicht Apples Design-Abteilung auch mit dem neuen Battery-Case nicht wirklich.