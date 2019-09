Smart Battery Case für 2019er iPhones: Neue Akku-Hüllen deuten sich an

Beta von iOS 13.1 weist auf neue Akku-Hüllen hin

Ein designmäßig umstrittenes Produkt

Die im Vergleich zu den Vorgängern erweiterten Kamerasysteme der 2019er iPhones erfordern durch die geänderte Anordnung der Objektive neue Hüllen – sofern Anwender ein Case nutzen. Hüllenmodelle für das iPhone XS beispielsweise lassen sich nicht mit dem iPhone 11 Pro verwenden. Das gilt auch für das Smart Battery Case, das Apple zu Beginn des Jahres für das iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR veröffentlichte. Einem Bericht zufolge arbeitet das Unternehmen aus Cupertino an neuen Modellen des Smart Battery Case.App-Entwickler und Leaking-Experte Guilherme Rambo hat im Code von iOS 13.1 Hinweise zu drei neuen Akku-Hüllen entdeckt . Die Modellnummern lauten A2180, A2183 und A2184. Rambo geht davon aus, dass es sich dabei um die jeweiligen Battery Cases für das iPhone 11, das iPhone 11 Pro und das iPhone 11 Pro Max handelt. Mehr Details dazu gibt es momentan nicht. Rambo berichtete übrigens im Dezember 2018 als Erster über Code-Informationen in iOS 12, die auf Akku-Hüllen für die 2018er iPhones hindeuteten.Apple erhöhte zwar vor allem bei den beiden OLED-Topmodellen die Akku-Laufzeit im Vergleich zu den 2018er Vorgängern signifikant, doch trotzdem erscheint eine neue Variante des Battery Case als wahrscheinlich. Nutzer könnten so die ohnehin schon vergleichsweise lange Akkulaufzeit ihrer iDevices abermals deutlich ausdehnen, was insbesondere auf Reisen oder in abgelegenen Gegenden von Vorteil ist.Als Apple die erste Iteration des Smart Battery Case vor vier Jahren vorgestellt hatte, zeigten sich viele Nutzer fassungslos über den "Glöckner von Notre-Dame" unter den Akkuhüllen. Apple verzichtete auf eine optisch unscheinbarere Gestaltung, stattdessen entwarfen die Ingenieure einen markanten und nicht sehr hübschen Buckel. Wenn man die Entscheidung treffe, eine solche Hülle komplett bündig zu machen, so stelle es sich erheblich schwieriger dar, das Zubehörteil anzubringen oder wieder zu entfernen – lautete Apples Erklärung damals bezüglich des ungewöhnlichen Designs. Genaue Zahlen gibt es nicht, dennoch gilt das Smart Battery Case als recht verkaufsstarkes Produkt.