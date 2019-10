Neues Mesh-System von Netgear: Orbi AC1200 mit Dualband und Sprachsteuerung

WLAN-Router und zwei Satelliten



Fotos: Netgear

Fotos: Netgear

Einrichtung mit einer App

Kompakter Formfaktor

Neues Mesh-System kostet knapp 300

Zuweilen reicht ein einzelner WLAN-Router nicht aus, um in einer Wohnung oder gar einem Haus ein zuverlässiges Funknetz aufzubauen. In solchen Fällen empfiehlt sich der Einsatz eines Mesh-Systems. Mit dem Orbi AC1200 ( Shop-Link) hat Netgear jetzt ein vergleichsweise günstiges Paket vorgestellt, das Flächen von bis zu 300 Quadratmetern ausleuchten soll.Das System besteht aus einem WLAN-Router und zwei Satelliten. Es funkt sowohl im 2,4-Gigahertz-Bereich als auch im 5-Gigahertz-Spektrum und ist MU-MIMO-fähig. Zudem bietet es Beamforming in beiden Frequenzbändern, die Geräte verfügen über jeweils zwei Antennen. Maximal werden Daten mit 400 MBit/s (2,4 Hz) und 866 MBit/s (5 GHz) übertragen. Einen dritten Kanal, der ausschließlich der internen Kommunikation dienen und das System somit weiter beschleunigen würde, gibt es im Unterschied zu anderen Mesh-Systemen allerdings nicht. Der Router verfügt über zwei Gigabit-Netzwerkports.Eingerichtet wird das Orbi AC1200 wie Netgears bislang schon verfügbaren Mesh-Systeme mit einer speziellen App, welche in Apples App Store zu finden ist. Mit dieser lassen sich unter anderem auch die integrierte Kindersicherung, ein Gastnetzwerk und die Sicherheitsfunktion "Netgear Armor" konfigurieren. Zudem unterstützt das neue Mesh-System Amazons Sprachassistenten Alexa, damit kann unter anderem das WLAN ein- oder ausgeschaltet werden, auch die Aktivierung des Gastnetzwerks ist per Sprachbefehl möglich.Hinsichtlich des Formfaktors unterscheidet sich das neue Orbi AC1200 deutlich von Netgears anderen Mesh-Geräten. Während diese als ovale Türmchen daherkommen, ähneln die jetzt präsentierten Boxen eher überdimensionalen Legosteinen. Mit einer Kantenlänge von gut zehn Zentimetern und einer Höhe von knapp sieben Zentimetern sind sie sehr kompakt. Es dürfte sich also nahezu überall in der Wohnung ein Plätzchen finden lassen, um sie aufzustellen.Netgear Orbi AC1200 erscheint am 31. Oktober, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 299,99 Euro. Das neue Mesh-System kann bereits bei Amazon vorbestellt werden ( Shop-Link). Im Lieferumfang sind neben Router und Satelliten die benötigten Netzteile und ein LAN-Kabel enthalten. Mit dem vergleichsweise günstigen Preis zielt Netgear offenbar auf die Pakete anderer Anbieter. Amazon beispielsweise bietet zwar für 279 Euro ein Mesh-System ( Shop-Link) des Tochterunternehmens Eero an, dieses ist jedoch offenbar nicht ganz so leistungsstark wie das Orbi AC1200. Das höherwertige Eero Pro ( Shop-Link) hingegen kostet als Dreierpack mit 499 Euro deutlich mehr als Netgears neues Paket.