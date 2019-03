Mehr Dampf fürs WLAN: Fritz!Repeater sechs Monate nach Ankündigung endlich verfügbar

Palette nach oben abgerundet



Der Fritz!Repeater 3000 ist jetzt verfügbar.

Foto: AVM

Drei Funkeinheiten für zwei Frequenzbereiche

Nahtlose Unterstützung von AVMs Mesh

Auf dem Papier hohe Durchsatzraten

Band Steering und Gigabit-LAN

Vorgestellt wurde der Fritz!Repeater 3000 bereits Ende August vergangenen Jahres auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Seit einigen Tagen kann man das Flaggschiff der WLAN-Verlängerungen des deutschen Herstellers AVM nun endlich im stationären Handel und in Onlineshops erwerben.Mit dem Fritz!Repeater 3000 rundet AVM die Palette seiner Reichweiten-Verlängerungen für drahtlose Netzwerke nach oben ab. Dabei unterscheidet er sich schon im Aussehen von den bisher erhältlichen Geräten des Berliner Unternehmens. Er wird nämlich nicht wie zum Beispiel die Modelle 1750E oder 1160 direkt in einer Steckdose platziert, sondern ist eine relativ kompakte Box, die man ins Regal oder auf ein Sideboard stellen soll. Eine Wandmontage ist nicht möglich.Das neue Flaggschiff sendet und empfängt in beiden WLAN-Frequenzbereichen. Hierzu verfügt es über drei Funkeinheiten (zweimal 5 GHz und einmal 2,4 GHz) und verbindet sich als erster AVM-Repeater über ein separates 5-GHz-Band mit dem Router. Dadurch steht den mit dem Fritz!Repeater 3000 verbundenen Clients die gesamte Bandbreite beider Frequenzbereiche zur Verfügung, da die Kommunikation mit dem Router auf einem hierfür reservierten 5-GHz-Kanal abgewickelt wird.Der Fritz!Repeater 3000 fügt sich AVM zufolge nahtlos in das Mesh einer entsprechend ausgestatteten Fritz!Box ein, etwa der weit verbreiteten 7590. In diesem Fall übernimmt er auf Knopfdruck alle WLAN-Einstellungen, insbesondere auch die eines bereits konfigurierten Gastnetzes. Der Hersteller betont jedoch, dass das neue Modell problemlos auch mit WLAN-Routern anderer Hersteller zur Reichweitenverlängerung eingesetzt werden kann.Die Brutto-Durchsatzraten von AVMs Repeater-Flaggschiff sind - zumindest auf dem Papier - beeindruckend: Im 2,4-GHz-Band sind maximal 400 Mbit/s möglich, werden Kanäle im Frequenzbereich von 5 GHz genutzt, sind es bei der ersten Funkeinheit 1.733 Mbit/s (4x4) und bei der zweiten 866 Mbit/s (2x2). Die Netto-Datenraten werden allerdings wie bei allen WLAN-Verbindungen deutlich darunter liegen, da sie mit zunehmender Entfernung schnell sinken. Zudem unterstützen nicht alle Endgeräte diese hohen Geschwindigkeiten.Abgerundet wird die Ausstattung des Fritz!Repeaters 3000 durch Features wie Band Steering, zwei Gigabit-LAN-Anschlüsse und IPv6-Unterstützung. Den durchschnittlichen Energieverbrauch gibt AVM mit 6 Watt an, maximal sind es gut 11 Watt.