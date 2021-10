Neues MacBook Pro: Apple meldet kurzfristige Lieferverzögerungen

Teilweise schnelle Entwarnung, teils mehrere Tage Verzögerung

Apple korrigiert einige Prognosen nach vorne

Lange Wartezeiten dürften dennoch bleiben

Zahlreiche Kunden melden derzeit, dass die Lieferung ihres neuen MacBook Pro 14" oder 16" eventuell nicht ganz so zeitnah wie erhofft erfolgt. So verschickt Apple derzeit Statusaktualisierungen und erklärt, die Zulieferung in dieser Woche könne wahrscheinlich nicht wie prognostiziert erfolgen. Dies trifft auf mehrere Länder zu, unter anderem Deutschland. Bürointern können wir die Meldung bestätigen. Genau wie ein Redakteur von 9to5mac erreichte uns in den frühen Morgenstunden nämlich besagte Nachricht mit dem Inhalt "Mechanisches Versagen verursachte eine Verzögerung. Wir aktualisieren das Zustelldatum so bald wie möglich".Zumindest in unserem Fall gab es aber sehr schnell Entwarnung, denn schon wenige Stunden später hieß es wieder, das Paket sei auf dem Weg. Wenn alles klappt, so können wir morgen das MacBook Pro 16" in Empfang nehmen und uns direkt an einen Testbericht machen. Geplant sind nicht nur allgemeine Erfahrungsberichte, sondern auch Testläufe mit unserem schon im vergangenen Jahr eingesetzten Benchmarktool (siehe ).Unterdessen berichten viele andere Kunden, dass sich die Liefersituation für frühe Besteller anscheinend in eine positive Richtung bewegt. Apple korrigierte demnach das Lieferdatum nach vorne, teilweise sogar um ganze zwei Wochen. Die Prognosen im Apple Online Store sprechen indes eine andere Sprache, denn die drei Standardkonfigurationen des MacBook Pro 16" kommen bei heutigem Kauf frühestens Ende November, wahrscheinlich aber erst Anfang Dezember an. Etwas besser sieht es beim MacBook Pro 14" aus, Apple nennt den 22. bis 29. November.Generell ist davon auszugehen, dass sich die Lieferverzögerungen noch eine ganze Weile hinziehen. Für diese Theorie sprechen nicht nur Erfahrungen der letzten 10 Jahre und mehr bei der Einführung neuer Apple-Produkte, sondern auch die sehr angespannte Situation auf dem Markt. Sowohl Komponentenknappheit, daraus resultierende Lieferengpässe als auch ausgebremstes Transportwesen stellen viele Anbieter vor große Herausforderungen.