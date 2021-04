Neuer iMac: So lassen sich exklusive Wallpaper und Bildschirmschoner auch auf anderen Macs nutzen

iMac-Wallpaper herunterladen



Apple hat dem neuen M1-iMac mit 24-Zoll-Display ein runderneuertes Design verpasst. Zusätzlich zu den Hardware-Änderungen gibt es – wie bei vielen anderen neuveröffentlichten Geräten auch – exklusive Wallpaper und Bildschirmschoner. Apple reserviert die Inhalte offiziell zwar für die neuen iMacs, doch sie lassen sich auch auf allen anderen Macs verwenden. Während die Wallpaper schon auf einigen Seiten zum Download bereitstehen, ist für den Screensaver ein bisschen mehr Aufwand vonnöten – und macOS Big Sur 11.3.Apple bietet den neuen iMac in den Farben Blau, Grün, Rosé, Silber, Gelb, Orange und Violett an. Zu jedem Modell gibt es das passende Wallpaper, das den Farbton des jeweiligen Geräts auf dem Display erweitert. Jedes Wallpaper besteht aus einer hellen und einer dunklen Variante. Zwar sind die Hintergrundbilder offiziell nicht für andere Macs vorgesehen, doch schon kurze Zeit nach Apples April-Event gelangten die Wallpaper ins Internet. 9to5mac beispielsweise stellt alle Varianten zum Download bereit. Wer die Wallpaper möchte, kann sie sich direkt über die Seite herunterladen – per Klick auf das gewünschte Bild und anschließend auf "View full size".Der exklusive Bildschirmschoner des neuen iMac orientiert sich am Ur-Macintosh aus dem Jahr 1984, den der Apple-Mitgründer Steve Jobs auf der Bühne mit einer markanten "hello"-Einblendung des Displays vorstellte. Apple sieht den Bildschirmschoner zwar explizit für den neuen iMac vor, doch er lässt sich auch bei anderen Macs (M1 und Intel) einrichten. Dazu ist der Release Candidate (RC) von macOS 11.3 erforderlich. Wer den Screensaver möchte, muss daher entweder den RC auf dem jeweiligen Mac installieren oder bis zur finalen Veröffentlichung nächste Woche warten.Unter macOS 11.3 (RC) gelangen Anwender im Finder über "/System/Library/Screen Savers/" (ohne Anführungszeichen) zum Bildschirmschoner "Hello.saver". Letzterer muss auf den Desktop kopiert und in "Hellocopy.saver" umbenannt werden. Danach geht es per Doppelklick auf "Hellocopy.saver" zur Installation. Im Anschluss ist der Screensaver über das Bildschirmschoner-Menü der Systemeinstellungen verfügbar. "Hello" gibt es in den drei Varianten Soft Tones, Spectrum und Minimal, die sich durch verschiedene Farben Schriftdarstellungen unterscheiden.