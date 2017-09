Nach Ende des Home-Buttons: Sleep-/Wake-Button soll mächtiger werden

Wenn der physikalische bzw. seit iPhone 7 nur noch drucksensitive Home-Button in der kommenden iPhone-Generation verschwindet, müssen auch essenzielle Funktionen an anderer Stelle untergebracht werden. Momentan erfüllt der Home-Button mehrere Aufgaben:- Schließen einer App- Wechsel auf den ersten Homescreen- Aktivieren des App-Switchers- Aktivieren des Displays (bei Touch ID Gen. 2 nur per Fingernagel möglich, wenn der Finger registriert ist)- Erfassen des Fingerabdrucks via Touch ID- Aktivieren von Siri- auf iPhones ab 4,7": Displayinhalt wandert nach untenAußerdem lassen sich noch Funktionen der Bedienungshilfen via Home-Button aufrufen. Anders als bei Android oder Windows Phone setzte Apple von Anfang an konsequent auf die Bedienung über einen zentralen Hardware-Button, der Rest musste via Software gelöst werden. Ganz stimmt die Aussage allerdings nicht - denn an den Seiten des iPhones befinden sich noch weitere Schalter. Ein Kippschalter ermöglicht je nach Einstellung entweder, das iPhone direkt lautlos zu schalten oder die Orientierungssperre zu aktivieren. Außerdem gibt es die beiden Tasten für Laut/Leise sowie An/Aus.Den Entdeckungen eines Entwicklers zufolge wächst mit dem Wegfall des Home-Buttons die Aufgabenfülle eines anderen Schalters. Der An-/Aus-Button soll bei der entweder iPhone 8 oder iPhone Edition genannten, ganz neuen iPhone-Edition zusätzlich noch Siri-Funktionalität erhalten. Ansonsten wäre Siri nur noch über das Sprachkommando "Hey, Siri!" aufzurufen. Außerdem gibt es Hinweise, dass der An-/Aus-Button auch mit weiteren Funktionen belegt werden kann. Ob die Möglichkeit auch Drittanbietern zu Verfügung steht, ist zwar alles andere als sicher, codeseitig sieht Apple aber funktionelle Modifikationen vor. Bei den Lautstärkereglern ist dies ebenfalls schon eine Weile der Fall. In der Kamera-Apps beispielsweise lassen sich über die Schalter einzelne Aufnahmen oder Serienfotos aufnehmen.