Neuer Mac Pro: Erste Präsentation bereits auf der WWDC 2019?

Präsentation auf der WWDC 2019?

Kein kleines Update

Den aktuellen Mac Pro ist bereits seit mehr als fünf Jahren auf dem Markt und wird seither unverändert angeboten – viele Kunden, die einen leistungsfähigen Mac ohne integrierten Bildschirm benötigen, fühlen sich vom Konzern enttäuscht. Apple kündigte allerdings bereits 2017 an, dass das Unternehmen an einem völlig neuen und modularen Mac Pro arbeite. Im Frühjahr 2018 gab Apple bekannt, dass der neue Mac Pro zusammen mit neuen Apple-Bildschirmen im Jahr 2019 erscheinen werde und Apple eine langfristige Pro-Strategie verfolge. Bloomberg will nun erfahren haben, dass Apple derzeit überlegt, den neuen Mac Pro zum allerersten Mal auf der Worldwide Developers Conference im Sommer 2019 der Öffentlichkeit zu zeigen. Diese findet vom 3. bis zum 7. Juni im McEnery Convention Center in San Jose statt. Einen sicheren Entschluss habe der Konzern aber noch nicht gefasst, so Bloomberg.Es ist davon auszugehen, dass der neue Mac Pro nicht kurz nach der WWDC 2019 bestellt werden kann – eine Auslieferung im Herbst oder Winter 2019 ist wahrscheinlicher. Beim neuen Mac Pro soll es sich nicht um ein inkrementelles Update handeln, sondern um eine völlige Neuentwicklung – alleine die lange Entwicklungsdauer weist auf maßgebliche Neuerungen hin. Es gab sogar einige Spekulationen, dass der neue Mac Pro der allererste Mac sein könnte, welcher keine Intel-Prozessoren mehr einsetzt – stattdessen könnte das neue Modell die hauseigenen A-Prozessoren auf ARM-Basis verwenden.