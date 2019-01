Neuer Apple-Music-Redaktionsleiter für Hip-Hop: Apple befördert Ebro Darden

Redaktionsleiter und Moderator von „Hot 97“

Im Zuge des Strategiewechsels bei Apple Music hat Apple einen neuen Redaktionsleiter für die Bereiche Hip-Hop und R&B bestimmt. Der unter anderem von Apples Online-Sender Beats 1 bekannte DJ Ebro Darden und sein Team kümmern sich fortan darum, entsprechende Genre-Titel und -Alben möglichst optimal im Streamingdienst zu platzieren. Dazu zählen etwa kuratierte Playlisten und die Promotion von Neuveröffentlichungen.Ebro Darden übernimmt den Posten von Carl Chery, der im letzten Jahr zu Apples größtem Streaming-Konkurrenten Spotify wechselte. Darden ist dafür zuständig , Redaktionsstrategien insbesondere für die schon angesprochenen neuen Titel und Alben zu entwickeln. Dabei unterstützt ihn ein Team aus Redakteuren, das bereits vor Dardens Karriereaufstieg bei Apple Music für Hip-Hop and R&B zuständig war.Seine Show „Hot 97“ auf Beats 1 wird der DJ weiterführen. Schon seit dem Start von Apple Music arbeitet Darden als Radiomoderator für den Streamingdienst. In seiner Funktion als Moderator von Beats 1 hat der DJ bereits einige Genregrößen interviewt, darunter Ariana Grande, Chance the Rapper, Jennifer Lopez, Meek Mill und Cardi B.