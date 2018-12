Neue iPhone Akku-Hülle: Hinweise in watchOS aufgetaucht

Um die Akkulaufzeit mobiler Geräte zu steigern, bieten diverse Hersteller iPhone-Hüllen mit eingebautem Zusatzakku an. Seit 2015 bietet auch Apple eine solche Hülle an, gefertigt aus Silikon. Wegen des Buckels auf der Rückseite wurde das Design aber von vielen Seiten kritisiert Nach wie vor verkauft Apple die Hülle für das iPhone 6/6s und iPhone 7 für 119 Euro im Apple Store. Erhältlich ist die Hülle in Weiß, Anthrazit oder für das iPhone 7 auch als (PRODUCT)RED.Mit der Einführung des iPhone 8 und X stellte Apple keine hauseigene aktualisierte Akku-Hülle vor. Schon häufiger gab Apple versehentlich durch Icons, Bilder oder Codebestandteile in Betriebssystemen Hinweise auf kommende Produkte. In der gestern erschienenen watchOS-Version 5.1.2 findet sich nun ein aktualisiertes Icon für den Ladezustand der Akku-Hülle. Vormals wurde ein Icon gezeigt, auf dem deutlich das alte Modell der Schutzhülle zu sehen war – das neue Icon zeigt ein iPhone X oder XS, zu erkennen an der vertikalen Kamera-Ausrichtung:Natürlich ist nicht sicher, ob Apple eine neue Akku-Hülle für die aktuelle iPhone-Generation vorstellt oder ob es sich bei dem Icon nur um eine generalisierte Darstellung von Hüllen mit integriertem Akku handelt.