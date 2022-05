Neue Videos von Apple informieren über versteckte Features und die Recyclingbemühungen des Konzerns

Gut in den Einstellungen versteckt: „Geräuscherkennung“

VoiceOver und Apples Bestreben nach mehr Nachhaltigkeit

Demontage

Recyceltes Plastik

Es ist ein schmaler Grat, die Benutzeroberfläche eines Geräts wie des iPhones so zu gestalten, dass möglichst viele Funktionen intuitiv zu finden sind, ohne die Einstellungen-App und andere Menüs gänzlich zu überfrachten. Gerade auf dem iPhone und iPad zeigt sich, dass so manches interessante Feature in den Tiefen der Bedienungshilfen versteckt sind – und viele Nutzer die Möglichkeiten ihrer Geräte nicht einmal annähernd ausschöpfen. Apple veröffentlichte nun Videos, die sich zwei dieser Funktionen annehmen. Außerdem unterstreicht das Unternehmen seine Bemühungen in puncto Nachhaltigkeit.Apples deutscher YouTube-Kanal fungiert vor allem als Plattform, um ausgewählte Funktionen unterschiedlichster Produkte gebührend vorzustellen. Ferner finden sich etliche Trailer zu diversen Produktionen auf dem hauseigenen Streamingdienst Apple TV+. Nun legte Cupertino gleich mit vier neuen Videos nach, die jeweils nur zwischen 12 und 14 Sekunden dauern: Tatsächlich dürften manche der vorgestellten Informationen selbst langjährigen Nutzern unbekannt sein. Darunter fällt etwa die Funktion „Geräuscherkennung“, die seit iOS 14 unter „Einstellungen“ > „Bedienungshilfen“ aktiviert werden kann.Das iPhone und iPad sind dazu in der Lage, bestimmte Geräusche zu identifizieren und anschließend einen Warnton abzuspielen. Die Konfigurationsmöglichkeiten sind breit gefächert: So informiert das Gerät auf Wunsch über bestimmte Alarme für Feuer und Rauch. Außerdem meldet es unter anderem Sirenenklänge, Türklingeln und -klopfen, laufendes Wasser sowie Autohupen. Selbst als Babyfon lässt sich Gerät bei Bedarf einsetzen.Wer ein iPhone XR, XS oder neuer sein Eigen nennt, profitiert zudem von VoiceOver: Die Funktion unterstützt vor allem Anwender, deren Sehvermögen eingeschränkt sind und erleichtert damit etwa die Navigation durch Apps. VoiceOver beschreibt sogar, was im Sucher der Kamera auf dem iPhone oder iPad zu sehen ist.In einemgenannten Video geht Apple zudem auf einen eigens entwickelten Roboter ein, welcher effektiveres Recycling betreibt als das herkömmliche Methoden tun. Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch beim Videoeine wichtige Rolle: Hier erfahren Nutzer, dass Cupertino das Plastik von Flaschen nutzt, um daraus Materialien für das iPhone 13 herzustellen.