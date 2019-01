Neue Grafikkarten in macOS aufgetaucht: Bald Nachfolger der Vega-GPUs in Macs?

"AMDRadeonX6000_AMDRadeonHWServicesNavi::MatchTable"

"AMDRadeonX6000_AMDRadeonHWServicesNavi::getMatchProperty()"

Schon oft wurde zukünftige Hardware durch Treiber in macOS oder iOS verraten – oftmals beinhalten Vorabversionen oder auch finale Versionen der Betriebssysteme Hinweise auf kommende Hardware-Generationen. Schon im Dezember 2018 fanden sich in einer macOS-Kernel-Erweiterung Informationen über bisher nicht erschienene AMD-Grafikchips der Vega-Serie Im selben Treiber, nämlich "AMDRadeonX6000HWServices.kext", finden sich noch weitere interessante Details. Einigen Programmierfunktionen weisen darauf hin, dass Apple zukünftig Macs mit AMDs neuer Grafikprozessorgeneration "Navi" anbietet. Im Treiber sind einige Funktions- und Klassennamen wieoderanzutreffen – meist ein deutlicher Hinweis, dass Apple solche GPUs zukünftig in Macs verbauen will.Noch hat AMD den Nachfolger der Radeon-Vega-Linie nicht offiziell angekündigt. Gerüchten nach sollen die Grafikchips in 7nm-Fertigungsweise hergestellt werden und über schnelleren Speicher verfügen. Erst kürzlich sickerte durch , dass AMD ein Gespann aus Zen-2-CPU und Navi-GPU mit dem Codenamen "Gonzalo" für die kommende Playstation 5 an Sony liefert. Es wird damit gerechnet, dass AMD erste Grafikkartenchips der Navi-Serie im ersten Quartal 2019 ankündigt.